La Namibie, une terre vaste et somptueuse

La Namibie s’étend à perte de vue dans des dégradés délicats de rose et d’ocre, baignés dans une lumière d’Afrique somptueuse. Le fleuve Orange y coule. Une mer de dunes d’un rouge flamboyant plonge dans les eaux bleues de l’océan Atlantique. Les courbes mauve délavé des montagnes se détachent sur fond de plaines. Le vert des palmiers se reflète dans le bleu turquoise des fleuves. Les carcasses de bateaux gisent sur la côte des Squelettes, battue par les vents.

Comment aller en Namibie?



Le vol vers la Namibie prend environ quatorze heures depuis le Findel, selon le trajet. Une escale est nécessaire (Francfort, Munich ou Paris). L'avion atterrit en général en Afrique du Sud où il y a une correspondance pour Windhoek.

Ces espaces peuvent paraître désertés, mais ils grouillent de vie animale, du plus petit lézard du désert au plus gros des éléphants en passant par les antilopes, les zèbres, les autruches, les otaries, les rhinocéros et autres pélicans… Et puis, il y a les peuples de Namibie qui ajoutent encore à la large palette de teintes saturées. Chaque ethnie a sa couleur pour les tenues traditionnelles que l’on sort pour les grandes occasions: vert sapin, bleu ciel, jaune poussin, rose fuchsia... Ils ont également conservé des chants, danses et contes hérités de la culture orale africaine.

Safari et bière

Ils ne sont pas les seuls habitants de Namibie à garder vivaces des traditions. Si la bière coule à flots et qu’une grande fête lui est consacrée au mois d’octobre, c’est parce que le pays est une ancienne colonie allemande. Certaines des villes perdues au milieu de nulle part ont gardé une architecture allemande, comme Lüderitz ou la minuscule capitale Windhoek, dont l’église semble être faite de pain d’épice.

Pour le visiteur, la Namibie offre une manière aisée de se familiariser avec une part de l’Afrique. Il louera une voiture pour faire un safari et sillonner le pays. Et pour dormir, il profitera, s’il y met le prix, d’un lodge immergé dans les paysages splendides des parcs naturels. Il pourra dîner sur une table solitaire dressée aux confins du monde en regardant le soleil se coucher à l’horizon. C’est l’occasion de goûter aux gibiers locaux cuits au barbecue et aux produits du cru. On pourra clôturer d’une part de Sachertorte en arrosant le tout avec une bière Wind-hoek Lager.

(Séverine Goffin/L'essentiel)