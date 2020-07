Budapest, capitale fastueuse et en vogue

Les coupoles d'un Parlement évoquant celui de Londres se reflètent dans les eaux de l'ample Danube. Baroque et Art nouveau se mêlent dans un grand faste. La ville, qui s'étend devant le visiteur contemplant Budapest depuis le Bastion des pêcheurs, un édifice lui-même sorti d'un conte de fées, est tout en démesure.

Les vols Luxair pour l'Europe centrale



Luxair dessert Budapest en Hongrie avec des vols depuis le Findel deux fois par semaine, les lundis et vendredis. Juste à côté, en Autriche, la compagnie aérienne vous emmène dans la capitale à Vienne avec des vols quotidiens, ainsi qu'à Innsbruck et Salzbourg les samedis. Toujours en Europe centrale, Luxair propose des liaisons vers Prague, en République tchèque, les vendredis et dimanches.

Depuis l'effondrement du bloc de l'Est, Budapest a retrouvé de sa superbe. Au milieu de ses ors, la capitale hongroise abrite une vibrante culture alternative. Cela la place sur la carte des villes tendances de la Mitteleuropa. Pour paresser au bord de la piscine extérieure d'un palais néobaroque, c'est aux bains Széchenyi que ça se passe.

Dans les bains de l'hôtel Gellért, on fendra l'eau au milieu des mosaïques, vitraux et colonnes de marbre sous le regard d'angelots sculptés. Le levant nimbe de rose une place des Héros grandiose que l'on traversera pour s'enfoncer dans le Bois de la Ville.

Le faste des Habsbourg à Vienne

Un autre poumon vert de Budapest où faire de belles promenades est l'Île Marguerite. Pour rejoindre le funiculaire reliant les bords du Danube au château du quartier de Buda, et parcourir son labyrinthe, on empruntera le Pont des Chaînes gardé par deux imposants lions.

Budapest fait la part belle à la gastronomie, au design et à l'art contemporain. Dans ses boutiques, on achètera des poupées en bois en costumes folkloriques tout comme des créations avant-gardistes. On ira boire un verre dans un des lieux alternatifs de Budapest comme les romkocsma («bars de ruines») installés dans des immeubles devenus désaffectés durant l'ère communiste. Ou on dégustera la production du vignoble dans un plus chic bar à vin. Et on passera ses nuits dans de très beaux hôtels à la décoration opulente.

En Autriche, c'est dans des villes comme Vienne que l'on voit d'où vient le faste des Habsbourg qui a imprégné Budapest. Et pour d'autres destinations vibrantes d'Europe centrale, il y a Prague, en République tchèque.

(Séverine Goffin/Joseph Gaulier/L'essentiel)