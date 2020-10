Coxyde, un bol d'air pur à la sauce belge

Voir la mer après trois heures d'autoroute, voilà ce que propose Coxyde au départ du Luxembourg. Trois petites heures à avaler pour s'assurer un dépaysement garanti. Une plage à perte de vue, des dunes de sable fin, un vent qui s'engouffre dans la toile des cerfs-volants et le cri des mouettes sifflant dans les oreilles. Coxyde, c'est un condensé de tous les atouts de la côte belge.

Mesures Covid



Notre escapade à Coxyde a eu lieu avant le début de l'épidémie mondiale de coronavirus. Pour profiter au mieux de tous nos bons plans sur place, renseignez-vous sur les restrictions de voyage et sanitaires en vigueur en Belgique. Toutes les infos sur Internet via les autorités belges ou l'Office de Tourisme: visitkoksijde.be.

Une cité balnéaire familiale animée, conçue pour un tourisme de qualité à taille humaine. Un lieu «authentique» aiment dire les locaux. S'y rendre, pour la journée ou plus longtemps, c'est l'assurance de s'offrir une bouffée d'air pur et vivifiant. Sur la promenade qui fait le lien entre la ville et la mer, dans les rues transversales ou au bord des vagues, l'air marin est partout. Le tout est plus appréciable quand il est baigné de soleil, mais en soi, même la grisaille donne un caractère inédit au lieu. Et on s'en accommode.

La plus haute dune de la côte

Ici, tous les plaisirs se mêlent. Coxyde est un paradis pour une escapade en famille. Les enfants ne se lasseront pas de tout cet espace et s'endormiront sans peine à la fin de la journée. Ici se trouve la dune de Hoge Blekker, la plus haute de la côte belge avec sa crête à 33 mètres. Au cœur d'une région de domaines naturels de plus de 700 hectares, vous croiserez les pêcheurs de crevettes, à cheval ou à pied, comme des fans de golf. Randonnée, promenade à vélo, excursion en bateau électrique sur le canal entre Nieuport et Dunkerque (France)... votre programme se remplit sans peine.

Ajoutez-y de multiples rendez-vous festifs inscrits à l'agenda, du traditionnel carnaval aux animations sportives estivales, en passant par un programme effrayant pour Halloween, à différents endroits de la ville, animée été comme hiver.

Coxyde, c'est aussi un condensé d'art et d'archéologie, avec plusieurs musées dont celui de l'Abbaye des Dunes, mêlés à un goût pour les bonnes tables. Si vous en doutiez encore, Coxyde a des arguments pour convaincre jeunes et moins jeunes, pour un court séjour ou une découverte approfondie du littoral belge.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)