Luxembourg, naturelle et historique

Loin d'être aussi bondée que Rome, Bruxelles ou Paris, Luxembourg sait attirer le touriste grâce à son ambiance calme et détendue attribuable notamment à la verdure qui occupe un quart de la ville. La capitale compte de grands parcs. Le parc municipal Édouard-André, où les enfants partent à l'abordage du bateau pirate. Celui de la Pétrusse, où les skateurs travaillent leurs figures, tandis que les familles s'entraînent au mini-golf.

Une vue depuis 71 m de haut



Depuis une cabine en verre située à 71 m de hauteur donnant sur la vallée de l'Alzette et du Pfaffenthal, le touriste découvre un paysage digne des cartes postales. Il ne faut pas avoir le vertige pour s'y rendre, puisque l'ascenseur panoramique du Pfaffenthal est vitré du sol au plafond. Inauguré au printemps 2016, il est accessible gratuitement, tous les jours, de 6h jusqu'à 1h le lendemain.

Le parc Merl-Belair, où se ressourcer dans l'herbe au bord de l'étang. Le Kirchberg a même un arboretum et un labyrinthe végétal.

Depuis le pont Adolphe reliant le centre-ville au quartier de la Gare, le visiteur découvrira une vue unique sur la vallée de la Pétrusse, le long de laquelle tant de touristes et résidents profitent de leurs journées en balades à pied ou à vélo, en lisant ou en faisant des séances de bronzage.

Une capitale cosmopolite

En ce moment, l'arrivée dans le centre-ville est rythmée par les travaux et les embouteillages aux heures de pointe. Mais le visiteur oublie vite ces désagréments au gré des petites rues et des bâtiments médiévaux. «Pendant près de cinq siècles, la capitale a été une ville forteresse entourée d'enceintes et de bastions», raconte Antoinette Schroeder, guide pour l'office de tourisme. Aujourd'hui, environ 10% de ces fortifications restent visibles. Plus de 500 000 touristes ont visité la capitale du Grand-Duché en 2018.

Les Casemates en sont l'attraction phare. Depuis 1994, ces anciennes fortifications sont classées au patrimoine mondial de l'Unesco. La capitale du Grand-Duché fascine par sa richesse historique et sa diversité de paysages. Mais elle est aussi cosmopolite avec 167 nationalités différentes représentées. C'est également ce grand brassage qui fait son charme. La capitale est vivante avec son offre culturelle et ses quartiers de fête où on peut toujours boire un verre dans un joli cadre.

(Marine Meunier/L'essentiel)