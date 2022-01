L’Argentine, une nature à couper le souffle

L’Argentine, c’est certes sa capitale Buenos Aires, où s’attabler devant un savoureux pavé de bœuf, où se laisser porter par les rythmes langoureux du tango, où s’embarquer dans un pèlerinage à la gloire de Diego Maradona. Mais ce vaste pays, c’est surtout des paysages grandioses et contrastés qui se déploient de la plaine d’altitude, partagée avec la Bolivie, aux confins glacés des terres australes.

Voyager sur une route mythique



À l’instar de la route 66 aux États-Unis, la route nationale 40 est un tracé mythique en Argentine. Elle traverse le pays du Nord au Sud sur 5 000 km en longeant la Cordillère des Andes, depuis la frontière bolivienne jusqu’à l’extrême sud de la Patagonie. Elle emmènera le voyageur à travers une vingtaine de parcs nationaux.



C’est quand on quitte la capitale et ses allures parfois madrilènes que l’on prend véritablement conscience d’être en Amérique du Sud. En ce moment en Argentine, c’est l’été, et donc le moment parfait pour avaler un maté corsé, boisson traditionnelle issue de la culture des Amérindiens Guaranis, puis se lancer dans des treks, de l’escalade et des chevauchées dans les grands espaces.

Un spectacle grandiose

Dans la pampa, immense plaine des gauchos, les cow-boys argentins, on trouvera le gîte dans une estancia. Dans une bodega à Mendoza, on dégustera un rouge issu d’un vignoble lové au pied de la Cordillère des Andes. On contemplera un tapis d’étoiles surplombant un océan de sel aux Salinas Grandes. On s’émerveillera devant les formations géologiques hallucinantes de la vallée de la Lune.

Du nord au sud, les chutes d’Iguazú qui grondent dans leur forêt luxuriante et le Perito Moreno qui s’émiette dans d’assourdissants craquements se disputent la palme du spectacle naturel le plus grandiose. L’Argentine est également la maison d’une faune hallucinante, du capybara à la baleine en passant par le lama. Séverine Goffin

Comment aller à Buenos Aires? L’Argentine est un pays lointain, de l’autre côté du monde, Buenos Aires se trouve à plus de 11 300 km de Luxembourg. S’y rendre prend donc du temps et nécessite plusieurs escales. Au départ du Findel vers la capitale argentine, plusieurs possibilités existent, avec des escales à Francfort, Amsterdam, Paris, ou Madrid. Comptez au mieux 16 heures de trajet, et jusqu’à 26 heures en comptant la durée de l’escale. Pour les tarifs, tout dépend de la période, mais ne comptez pas moins de 800 euros l’aller-retour en classe économique, voire autour de 1 100 ou 1 200 euros si vous prenez vos billets un peu tard.

(Séverine Goffin/L'essentiel)