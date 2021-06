Le Puy du Fou va vous en mettre plein les yeux

Il y a des univers que l'on croyait à jamais disparus. Pourtant, la forêt centenaire du Puy du Fou est devenue leur refuge depuis plus de 30 ans. Là-bas, l'histoire continue. Les décors, répartis sur 55 hectares, avec entre autres, une reconstitution authentique d'un Colisée romain de plus de 6 000 places, sont garants de la magie. Cité médiévale, Village XVIIIe siècle, Bourg 1900, Fort de l'An Mil: c'est l'émerveillement assuré. L'aventure guette. 3 200 acteurs sont là pour vous la faire vivre à travers des spectacles grandioses.

Fabuleux spectacles



Le spectacle le plus long du Puy du Fou, «Le Signe du Triomphe», dure 40 minutes! Il met en scène des combats de gladiateurs et des courses de chars plus vraies que nature. Le parc propose six grands spectacles. Chacun dure de 26 à 40 minutes, peut-être joué sept fois par jour et accueillir entre 5 000 et 25 000 spectateurs.



Entrez dans l'arène pour vivre la fureur des Jeux du Cirque! Bataillez aux côtés de Clovis, premier roi des Francs! Tremblez face à l'attaque des impitoyables Vikings! Laissez-vous subjuguer par les costumes des Mousquetaires du roi! Adepte de la nature? Ne passez pas à côté d'un des spectacles phares du Puy du Fou, «Le Bal des Oiseaux Fantômes». Découvrez dans les ruines du vieux château une multitude de volatiles tels que faucons et vautours qui vous frôlent de leurs ailes géantes. Le parc d'attractions, plébiscité par 2 millions de visiteurs en 2019, offre une multitude de spectacles sensationnels et d'aventures pour petits et grands.

Une fresque unique au monde

C'est une superproduction d'environ 1 h 30 sur la plus vaste scène au monde: 23 hectares! La Cinéscénie, le spectacle emblématique du Puy du Fou, retrace l'épopée d'une famille vendéenne du Moyen Âge à la Seconde Guerre mondiale. Ce show nocturne mobilise 3 000 comédiens, 80 techniciens, 28 000 costumes, 800 pièces d'artifices, 31 drones, 5 000 m2 de mapping vidéo et 3 000 projecteurs. Gigantesque et grandiose!

Voyage dans le temps... à l'hôtel

Les hôtels du Puy du Fou proposent plus de 500 chambres familiales, allant juqu'à quatre ou cinq lits. Là, le dépaysement est garanti.

• La Villa gallo-romaine s'inspire des forums romains. • Les îles Clovis vous plongent dans une cité lacustre du Ier millénaire. • La Citadelle vous emmènera dans un chaleureux Moyen Âge. • Le Camp du Drap d'or et Le Grand Siècle vous invitent à mener une vie de roi et de reine.

Vous pourrez accéder au parc d'attractions à pied depuis ces hôtels, où il est également possible de vous restaurer selon le thème dédié.

(Philippe Di Filippo / L'essentiel )