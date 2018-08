Des vols plus longs pour diminuer les retards

Malgré les dernières avancées technologiques, la durée des vols a tendance à s'allonger. Selon une étude du magazine britannique Which?, 61% des 125 liaisons analysées étaient plus longues en 2017 qu'en 2008. La perte de temps peut dépasser 30 minutes.

Un vol easyJet entre Londres Gatwick et Berlin Schönefeld dure ainsi 19 minutes de plus. Au total, 62% des 26 vols analysés de la compagnie à bas coût sont plus lents. Le phénomène touche encore davantage Ryan­air (82%) et British Airways (87%). Les compagnies ont tendance à «bricoler» les horaires de vols, car «si des retards surviennent, le reste du programme de la journée est affecté», illustre un expert cité par Which?.

Mais le site spécialisé pointe un autre avantage: «Cela réduit également le nombre de cas où une compagnie doit verser des compensations pour un retard». La ponctualité est ainsi facilement améliorée. L'an dernier, Hongkong Airlines a été désigné comme le transporteur le plus ponctuel du monde, avec 94,8% de vols à l'heure. En réa­lité, il avait simplement rallongé la durée annoncée de plusieurs liaisons. Les vols plus longs s'expliquent aussi parce que les appareils vont moins vite pour économiser le carburant. Et que le ciel européen est plus encombré qu'il y a dix ans, avance British Airways.

(L'essentiel/reg)