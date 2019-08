Les «influenceuses» se la jouent sexy à Ibiza

So crazy. Rita Ora est donc à Ibiza. Sur cette photo postée mercredi, la chanteuse explique que le vent était si violent qu’elle a failli passer par-dessus bord et finir au milieu des méduses. Pas facile, la vie de star sur un yacht.

Anastasia Karanikolaou, la meilleure amie de Kylie Jenner, est aussi sur l’île espagnole (c’est dingue). «Rosé all day baby», expliquait sur Insta celle qui revenait tout juste de Mykonos. Depuis, la BFF de Kylie est partie pour l’Italie (c’est dur).

Oh! Mais où est Caroline Receveur? Tantôt au bord de sa piscine, tantôt à la plage avec son fils Marlon, la Française a démontré qu'Ibiza, c’est aussi the place to be with a baby.

Une autre maman canon est là: la mannequin Chiara Ferragni a elle aussi plié sous la pression ibérique.

Quand elle n’est pas dans son jardin-cinéma, l'influenceuse retrouve sa copine Veronica Ferraro. L’île espagnole donne manifestement la patate à la blogueuse mode.

Ibiza est tellement the place to be que tu y trouves plusieurs Caroline en même temps. Cette fois, c’est la blogueuse allemande Caroline Daur qui nous fait rêver. À défaut d’avoir trouvé la plage, l’influenceuse se rabat sur la pompe à essence.

Et les autres se trouvent à…

Pas à Ibiza mais sur une île voisine, Emily Ratajkowski a passé quelques jours à Palma de Majorque au début de l’été. Elle est aussi allée dans les Bermudes, à Paris, sur la Côte d’Azur et en Australie. À croire qu’elle n’a pas de maison, la pauvre.

Dans le genre très original version grecque, quelques stars ont passé leurs vacances à Mykonos, à l’instar de Gigi Hadid et Kendall Jenner. D’autres ont opté pour l’Italie, comme a grande sœur de Kendall, Kourtney Kardashian, qui a mangé des glaces et pris des poses naturelles au bord de sa piscine.

Jalouse, moi?

(L'essentiel)