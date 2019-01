New York déploie ses charmes en hiver

Il faut bien se couvrir, car le froid est piquant, mais quand le givre recouvre les branches des arbres de Central Park et que les gratte-ciels miroitent sous le bleu du ciel, New York a beaucoup de charme. Située à l’embouchure du fleuve Hudson et de l’océan Atlantique, sur la côte Est des États-Unis, la Grosse Pomme, comme la surnomment affectueusement les New-Yorkais, propose de quoi satisfaire tous les goûts.

Comment y aller



Même si la mise en place d’une ligne directe entre Luxembourg et New York est envisagée par les autorités, pour l’instant, il faut se contenter d’un vol avec une escale, en général à Londres. Le temps de vol est d’environ une dizaine d’heures et les prix démarrent autour de 300 euros. Bons plans shopping



Lors du départ à New York, on s’assurera de garder de la place dans sa valise pour ramener la paire de baskets tendance ou les cosmétiques utilisés par la youtubeuse beauté en vogue. C’est l’occasion d’acheter les produits de marques américaines, difficiles à trouver en Europe, à prix plus bas. La ville compte des hauts lieux du shopping comme le mythique grand magasin Macy’s ou la 5e avenue où se trouve un gigantesque Apple Store et des quartiers comme Brooklyn regorgent de petites boutiques.

Bigarrée, énergique, exaltée, melting-pot d’origines et nationalités, elle se croque à pleines dents. Les bus à impériale rouges y croisent les taxis jaunes. Les boîtes de jazz de West Village font écho au hip-hop du Bronx. En hiver, le visiteur profitera de grandes patinoires en plein air installées dans la ville. Il visitera des lieux emblématiques comme le One World Trade Center, le plus haut gratte-ciel d’Amérique du Nord, qui a remplacé les Twin Towers.

Boutiques, cafés et skyline

Il dévalisera les magasins de vêtements et de produits high-tech, dénichera des merveilles dans les boutiques de créateurs, dans les bacs des vendeurs de disques de seconde main et sur les marchés d’antiquaires. Il admirera les fresques colorées que les graffeurs ont fait fleurir sur les murs.

Et puis, quand il aura un peu froid, il passera des heures à se réchauffer dans de splendides musées entre les statues égyptiennes et les squelettes de dinosaures, ou il ira se blottir dans un théâtre à Broadway pour assister à une comédie musicale ou à la prestation d’une star hollywoodienne de passage.

Pour se sustenter, il fera le tour des restaurateurs de rue ambulants, il testera des cookies à Chelsea, dans l’ancienne fabrique de biscuits Oreo transformée en marché. Il surfera sur la vague de la restauration bio, écolo, à laquelle a succombé New York. Le soir, il partira en exploration pour découvrir des speak-easies, des cafés secrets où il sirotera un cocktail dans un bar en terrasse avec une vue plongeante sur la skyline de New York.

(Séverine Goffin/L'essentiel)