5 destinations (pas chères) pour partir en septembre

L’heure de la rentrée n’a pas encore sonné! Alors que, côté météo, le Luxembourg s’est tapé un été pourri, on serait bien inspiré de prolonger les vacances (ou de télétravailler) un peu plus au sud. Septembre est, à bien des égards, un des meilleurs moments de l’année pour profiter du bassin méditerranéen (à condition que cessent les incendies qui le frappent actuellement). Après la canicule, les températures restent assez clémentes pour se baigner, la cuisine est savoureuse, la grosse vague touristique est passée et les tarifs baissent. Voici cinq destinations européennes à visiter.

Saranda (Albanie)

Ksamil, en Albanie.

Saranda est une ville portuaire au sud de l’Albanie, proche de la frontière grecque. En empruntant la route qui mène à Ksamil, charmant village sur une presqu’île, on voit au loin Corfou. L’endroit fait partie du parc national de Butrint. Encore plus au sud, allez visiter (accès par bateau) deux petites îles: Stilit et Tongo.

Hyères (France)

L’île de Porquerolles, dans le Var.

Le mardi, le samedi matin (et le jeudi d’avril à octobre), sur l’île d’Hyères, on fait son marché à l’avenue Gambetta. Puis, on passe l’après-midi sur la plage des Pesquiers ou sur la rade des Salins. Excursion à ne pas manquer: la visite de l’île de Porquerolles (navette en bateau).

Istanbul (Turquie)

Istanbul (Turquie)

Quelle richesse culturelle! On ne va pas à Istanbul pour se reposer. On y va pour être stimulé par l’agitation de la ville ainsi que par le va-et-vient incessant des paquebots et des cargos sur le Bosphore. À quelques kilomètres du centre, des forêts offrent un havre de paix et de longues plages permettent de se baigner.

Algarve (Portugal)

Le village de Carvoeiro, au Portugal.

Des vols directs relient Luxembourg à Faro. À partir de là, il faut sillonner la côte ponctuée de falaises et jalonnée de plages. Il faut visiter les beaux villages qui sont autant de stations balnéaires. La région est animée. Elle convient autant aux fêtards qu’aux familles.

Calabre, Italie

Le capo Vaticano est considéré comme une des plus belles plages du monde.

Les Pouilles et la Sicile sont des destinations courues au sud de l’Italie. La Calabre beaucoup moins. Et pourtant, elle gagne à être connue! Non seulement pour les splendeurs de la nature, mais aussi pour sa cuisine sincère. Sur le plan culturel, c’est aussi un des berceaux de la civilisation européenne.

À lire: Santorin déploie ses charmes volcaniques

À lire: Les piscines les plus spectaculaires du monde

À lire: Ces pays sont prêts à tout pour que vous les visitiez

(L'essentiel/Emmanuel Coissy)