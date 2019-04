Rotterdam, une ville cool et avant-​​gardiste

Des maisons cubiques posées sur la pointe, des bulles d’architecture flottantes et un empilement aléatoire de rectangles formant un gratte-ciel futuriste au bord de l’eau. La marque de fabrique de Rotterdam, c’est une architecture d’avant-garde semblant sortir de l’imagination d’un enfant. L’importante ville portuaire néerlandaise a été reconstruite après la Seconde Guerre mondiale, d’où son élégance audacieuse.

Se rendre dans la ville et y circuler



Depuis le Luxembourg, il faut compter 3h30 par trafic fluide pour rejoindre Rotterdam en voiture. En train, il faut cinq heures. Depuis le Findel, des vols directs mènent à Amsterdam Schipol en une heure. De là, 30 minutes de train suffisent pour rejoindre la gare centrale de Rotterdam. La ville dispose d’un bon réseau de pistes cyclables. Le visiteur pourra aussi opter pour le tram, le métro ou le bus. Des bateaux-taxis traversent la Meuse.

Delfshaven est l’un des seuls quartiers à avoir été épargnés par les bombardements. On y trouve de jolies maisons de briques rouges au bord de l’eau, des péniches et même un moulin dans le plus pur style néerlandais. Rotterdam est le plus grand port d’Europe. Un impressionnant ballet se joue dans les docks au milieu des amas de conteneurs. Des millions de tonnes de marchandises et des dizaines de milliers de cargos y transitent tous les ans.

Gastronomie variée

Dans son ensemble, Rotterdam est jeune et cool. Les amateurs de shopping y trouveront une foule de petites boutiques de créateurs et d’adresses branchées où acheter du design épuré. Comme souvent aux Pays-Bas, de somptueux musées regorgent d’œuvres de grands maîtres. Mais la scène contemporaine est également représentée. Cela a notamment généré un psychodrame autour du nain de jardin, jugé indécent, de Paul McCarthy. Les passionnés de street art aussi en auront pour leur compte et feront un tour au Hofbogen, ancien viaduc de chemin de fer, pour les fresques sur ses arches.

Rotterdam est créative en matière de gastronomie qu’elle aime cosmopolite et réalisée avec des produits locaux. Ceux qui ne sont jamais aussi heureux que sur le dancefloor iront tester un des lieux détournés en club. La ville, incubateur de la culture gabber, aime toujours sa techno. Et pour se reposer pourquoi ne pas aller dans un lieu insolite comme une des suites hors de prix de l’Euromast ou sur un paquebot de croisière.

(Séverine Goffin/L'essentiel)