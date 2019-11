Pour l'Expo, Dubaï passe à la puissance 2020

À moins d'un an du coup d'envoi de l'Exposition universelle 2020, difficile d'imaginer que tout sera prêt. Et pourtant... Les organisateurs l'assurent, le chantier, pharaonique, est dans les temps. Il faut rouler une demi-heure depuis le centre de la cité-émirat pour découvrir un site en ébullition. Les grues s'étendent à perte de vue sur un espace de 4,4 km², où les camions circulent inlassablement et où jusqu'à 40 000 ouvriers peuvent travailler en même temps.

Le défi est de taille: faire pousser une ville dans le désert, en à peine deux ans. Il faut amener une troisième ligne de métro, construire six ponts, douze kilomètres de routes temporaires... Et au-delà des infrastructures de transport, ce sont des hôtels, des commerces, des restaurants ou encore un parc public qui poussent comme des champignons au milieu d'une étendue de sable. Il faut bâtir les pavillons aux architectures ambitieuses des 192 nations attendues, dont le Luxembourg.

«District 2020»

Pour l'heure, deux bâtiments d'envergure émergent à l'horizon, qui préfigurent la vision futuriste de l'Expo 2020: l'un des trois pavillons thématiques, celui dédié à la «Durabilité» qui produira de l'énergie et transformera l'humidité de l'air en eau, et le futur point central, l'iconique dôme Al Wasl et sa surface de projection immersive à 360 degrés. À terme, 80% des infrastructures construites pour l'Expo resteront au-delà du 10 avril 2021, après les six mois que dureront l'événement. Elles habilleront un nouveau quartier, baptisé «District 2020».

Comme une évidence, cette première Exposition universelle organisée dans la région sera la plus grande depuis la première édition en 1851, dans un pays forgé à coups de records. L'événement arrive à point nommé pour le riche État du Golfe, qui s'est développé à une vitesse fulgurante ces 20 dernières années. Avec ce coup de projecteur international, il doit maintenant composer avec des exigences environnementales strictes, qui n'étaient jusqu'alors pas la priorité d'une croissance à marche forcée.

Les édifices doivent respecter les critères de l'économie circulaire, une immense pépinière fait pousser des arbres qui viendront rafraîchir l'atmosphère, des milliers de panneaux solaires sont installés... En contrepartie, l'hôte, victime d'un coup de mou économique lié à une crise de l'immobilier, compte bien «relancer la machine». L'Expo doit contribuer à booster le tourisme et les affaires, tout en impulsant une croissance plus responsable, plus raisonnée.

(De notre envoyé spécial à Dubai, Mathieu Vacon/L'essentiel)