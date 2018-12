Les meilleurs plans pour réserver son vol

Existe-t-il une recette miracle pour être sûr de voyager en avion au tarif le plus bas? Selon Air indemnité, spécialiste de l'indemnisation des passagers aériens qui ont subi des retards, et Liligo, comparateur de voyages en avion, plusieurs astuces peuvent faire largement diminuer la facture lorsque l'on réserve ses vacances.

On privilégie tout d'abord le jeudi pour acheter ses billets, très précisément entre 6 h 30 et 8 h. La logique est la suivante: plus il y a de trafic sur le site des compagnies – le week-end par exemple – plus les prix augmentent. Sur le même principe, mieux vaut partir un mardi qu'un vendredi, samedi ou un dimanche, jours les plus populaires. Réservez également de deux à six mois avant votre départ. Avant, tous les vols ne sont pas encore en ligne et après, le nombre de places diminue.

Paris-New York à 213 euros

En respectant ces règles, le comparateur a trouvé un Paris-New York à 213 euros, soit 78% de moins que le prix moyen. La durée du séjour a également un impact. Les voyages qui durent de sept jours à un mois sont les plus demandés, et donc les plus chers.

Une nouvelle tendance est également apparue chez certaines compagnies américaines. Si l'on souhaite choisir son siège, les prix peuvent varier de 9 à 100 dollars pour les emplacements les plus demandés, comme à l'avant de l'appareil ou du côté du couloir. Une dépense a priori peu utile, puisque ces sièges n'offrent aucun service supplémentaire.

(L'essentiel)