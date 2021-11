Les jeunes et les routards, en particulier, aiment économiser sur l’hébergement lorsqu’ils voyagent: on n’y passe pas beaucoup de temps et il doit juste suffire pour dormir, non? D’autres voyageurs attachent beaucoup plus d’importance à un hébergement luxueux et à toutes les commodités que l’on peut souhaiter. Bien sûr, cela a un prix.

Même parmi les hôtels de luxe, il y a des établissements relativement abordables et d’autres que seule une poignée de personnes très fortunées peut s’offrir, listés par la société financière Merchant Cash Advice. Voici les cinq hôtels les plus chers du monde, dans lesquels une nuit coûte aussi cher qu’une voiture de luxe.

5. The Hilltop Villa, Fidji

L’hôtel Laucala aux Fidji est considéré comme l’un des meilleurs hôtels du monde. Leurs suites de lune de miel sont particulièrement impressionnantes: les Hilltop Estates. Ces maisons se louent avec un cuisinier privé, un chauffeur et une nounou - et offrent une vue à couper le souffle sur l’île. Coût de la plus exclusive de ces suites: environ 60 000 dollars (53 400 euros) par nuit.

4. The Mark Penthouse, New York

Le prestigieux hôtel The Mark New York, situé dans l’Upper East Side, possède une impressionnante terrasse. Mais la chambre la plus exclusive de l’hôtel - le penthouse Mark -, est encore plus belle. Elle coûte 75 000 dollars (66 800 euros) par nuit. Mais pour cela, les clients ont accès à une terrasse privée sur le toit avec vue sur Central Park, cinq chambres, quatre cheminées, six salles de bains et deux bars. Le salon, avec le plafond à 7,9 mètres de haut, peut être transformé en salle de bal.

3. Hôtel Président Wilson Royal Penthouse Suite, Genève

Cette suite occupe tout le dernier étage de l’hôtel Président Wilson à Genève. Elle comprend une terrasse panoramique, avec un télescope pour ceux qui regardent les étoiles, des dressings dans les deux chambres et une salle de bains avec jacuzzi. Un gymnase privé, un cuisinier et un chauffeur sont également inclus dans le prix. Coût: 80 000 dollars (71 300 euros) par nuit. De plus, cette chambre d’hôtel est considérée comme particulièrement sûre: en plus des vitres pare-balles, il y a aussi du personnel de sécurité privé.

2. Palms Casino Resort Empathy Suite, Las Vegas

La suite Empathy du Palms à Las Vegas, Nevada, est la deuxième chambre d’hôtel la plus chère du monde: elle coûte 100 000 dollars (89 000 euros) par nuit, deux nuits minimum doivent être réservées. Le prix semble élevé, mais la chambre est une œuvre d’art: elle a été conçue par l’artiste Damien Hirst. Les immenses chambres sont décorées avec diverses œuvres d’art. En outre, il est possible d’accéder à une piscine privée avec vue sur Las Vegas.

1. Lover’s Deep Luxury Submarine, Sainte-Lucie

La chambre d’hôtel la plus chère du monde se trouve dans un sous-marin. Avec le Lover’s Deep Luxury Submarine, les clients fortunés peuvent passer la nuit sous l’eau. La nuit coûte la somme incroyable de 175 000 dollars (156 000 euros). Le prix comprend le capitaine, un cuisinier et un majordome ainsi qu’un transfert en hélicoptère jusqu’au sous-marin, des visites de la plage et un petit déjeuner au champagne.

(L'essentiel/Meret Steiger)