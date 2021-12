Quelles sont les villes les plus... décevantes?

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles on peut être déçu par une ville: peut-être que la nourriture n’était pas bonne, les gens peu aimables et l’odeur dans les rues insupportable pour les nez sensibles. Mais ce n’est pas tout, loin de là: un utilisateur de Reddit a demandé quelles villes et quels lieux avaient particulièrement déçu d’autres voyageurs.

Parmi les réponses, on trouve de nombreuses villes américaines, mais aussi des lieux comme Bali ou Naples. Alors que certaines localités sont citées plusieurs fois et pour les mêmes raisons, d’autres commentaires sont très singuliers. L’utilisateur Dread_Wolf_TakeMe porte, par exemple, un jugement accablant sur une petite ville du Missouri: «Branson donne l’impression que wish.com est une localité!» Mais à côté de cela, il y a aussi des expériences dramatiques: «Je n’étais pas à Rio depuis cinq minutes qu'on me tirait déjà dessus…», raconte un autre utilisateur.

Voici les sept réponses qui ont obtenu le plus de votes.

Atlantic City, USA

«Atlantic City était tellement plus sale que je ne l’avais imaginée», dit un utilisateur à propos de la ville du New Jersey. Un autre ajoute: «C’était tout simplement dégoûtant. Atlantic City, c’est comme quand on pense croquer dans une pomme… et que c’est un oignon».

Hollywood, USA

Même l’une des destinations touristiques les plus populaires d’Amérique est malmenée dans le fil de discussion de Reddit. Un utilisateur déclare ainsi: «Hollywood. J’ai honte pour les gens qui font le tour du monde spécialement pour ça. Désolé, mais ce n’est pas ce à quoi vous vous attendez».

Un autre utilisateur écrit: «Il y a tellement de sans-abri. Il y avait des excréments par terre dans chaque coin et dans les parkings, et des toxicomanes fouillaient dans les poubelles. À part sur le Walk of Fame, je me suis senti mal à l’aise partout».

Marrakech, Maroc

Marrakech est un centre économique important avec de nombreuses mosquées, des palais et des jardins. Elle est considérée par beaucoup comme une destination de rêve – mais pas par l’utilisateur legshampoo: «Je sais que tout le monde aime Marrakech. Mais moi, je l’ai détestée. On a l’impression que c’est une version Disneyland de la culture marocaine, beaucoup de produits «faits main» viennent de Chine. De grandes parties de la ville donnent l’impression qu’il s’agit seulement d’attirer les touristes les plus stupides possible.»

Un utilisateur de Reddit qui vit à Marrakech est du même avis. Une utilisatrice ajoute: «J’ai voyagé quelques semaines au Maroc et c’était beau, mais follement fatigant. Parfois, j’ai dû être accompagnée d’un gardien et il m’est arrivé des choses bizarres – comme des étrangers qui me suivaient ou qui sentaient mes cheveux.»

Pékin, Chine

Pékin est la capitale de la Chine et elle est incroyablement grande: plus de 21 millions de personnes y vivent. Elle était la dernière escale du tour de Chine de l’utilisateur Teapigs1984, qui n’en a été que déçu: «J’ai vu tellement d’endroits magnifiques pendant mon voyage et Pékin était tout simplement… décevant. Il y avait des gardes armés partout, beaucoup d’escrocs et les gens n’arrêtaient pas de me toucher. C’était un défi.»

Bali, Indonésie

Même la destination de rêve qu’est Bali (qui est certes une île et non une ville) n’est pas du tout bien vue dans le fil de discussion. Surtout parce qu’elle est devenue de plus en plus touristique ces dernières années. «Bali était si belle. Maintenant, c’est plein d’idiots connectés et de nourriture hors de prix», déclare l’utilisateur HippoNo9775. L’utilisateur sebacicacid, qui vit en Indonésie, donne aussitôt des conseils: «C’est vrai. Si tu veux une expérience plus authentique, tu ne devrais pas aller à Bali, mais sur une autre île, par exemple Sumbawa, Sulawesi ou Nusa Tenggara. Mais elles sont moins développées que Bali.»

Dubaï, Émirats arabes unis

«Je suis juste là pour mentionner Dubaï. J’y ai passé dix jours en transit et j’avais déjà tout vu au bout de 24 heures. Beaucoup trop de putains de centres commerciaux, pas de culture», déclare un utilisateur à propos de la ville de luxe connue pour sa Burj Khalifa et ses îles en forme de palmiers. Un ancien habitant de Dubaï, l’utilisateur mal1k7, est du même avis et ajoute: «J’ai grandi là-bas avant de déménager au Canada. Je ne veux plus jamais y retourner. Toute la ville a été construite avec le sang d’une main-d’œuvre bon marché venue du Pakistan, d’Inde, du Sri Lanka et du Bangladesh.»

Naple, Italie

«La meilleure façon de décrire le centre-ville de Naples est de dire qu’il est comme une table McDonald collante», déclare l’utilisateur Gjilli à propos de la ville du sud de l'Italie. L’utilisatrice WoodSteelStone a en outre fait d’étranges rencontres: «Lorsque j’étais étudiante de 19 ans et que je me suis rendue à Naples, deux inconnus m’ont proposé de l’argent à la gare pour mon sang. Le prélèvement devait avoir lieu dans un van blanc à proximité.» Une autre utilisatrice ne s’est pas non plus sentie en sécurité: «En tant que femme, j’ai trouvé Naples assez effrayante. Je me sentais plus en sécurité la nuit à Bangkok ou à Bogota.»

