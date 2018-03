Europa-​​Park, c'est reparti pour une saison d'été!

En 2018, Europa-Park a décidé de vivre au rythme de «Vive la France». Lancée samedi dernier, la nouvelle saison estivale promet d'offrir encore plus de sensations inédites à ses nombreux visiteurs. Ils étaient plus de 5,6 millions l'an dernier, faisant du parc d'attractions de la famille Mack un rendez-vous incontournable du tourisme allemand. Depuis sa création en 1975, Europa-Park a accueilli 110 millions de visiteurs.

Après Disneyland Paris, il est le deuxième parc de loisirs le plus fréquenté en Europe et le premier au monde de tous les parcs de loisirs saisonniers. Cette année, le quartier français présente un tout nouveau visage. La sphère argentée de 45 m de haut offrira, dès cet été, deux nouveaux grands huit: l’Eurosat CanCan Coaster en vrai ou l'Eurosat Coastiality, sa version en réalité virtuelle. Le parcours de 900 mètres change peu par rapport à l’ancien tracé qui fut dessiné par Franz Mack, le fondateur du parc. Le grand huit est caché derrière des façades ravivant la période dorée de Paris.

Paddington

Une réplique à l’identique de la façade du fameux théâtre de variétés le Moulin Rouge, où est né le french cancan en 1830, plonge les visiteurs dans une ambiance Belle Époque et les prépare à leur incroyable tour en Eurosat CanCan Coaster. Europa-Park et le Moulin Rouge collaborent d'ailleurs dans le cadre de cette nouvelle attraction. Autre nouveauté, l'arrivée de l’ourson Paddington. Tous les jours, il émerveillera petits et grands dans le cadre d’un nouveau spectacle de patinage, «Paddington on Ice - The Marmalade Mission».

De son côté, l'Alpenexpress Coastiality permet d’effectuer une sympathique visite virtuelle de Londres en compagnie du gentil ourson. Ce parcours en réalité virtuelle est aussi interactif, le visiteur influençant le parcours par ses mouvements de tête. Un héros des enfants fait son apparition dans le quartier allemand. L’univers poétique de Jim Bouton et ses amis, héros des livres de Michael Ende «Jim Bouton et Lucas le chauffeur de locomotive» remplace Old 99. L'occasion de prendre place dans leur locomotive pour parcourir le Lommerland.

(L'essentiel)