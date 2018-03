Singapour, l’Asie dans sa version futuriste

Cité-État cosmopolite, située sur un archipel tropical en Asie du Sud-Est, Singapour est un régal pour les yeux et un rêve d’architecte. Les maisons coloniales préservées, les dômes dorés des mosquées et les échoppes multicolores des quartiers de Little India, Kampong Glam et Chinatown semblent minuscules, blottis au milieu des gratte-ciel de verre et d’acier.

Comment aller à Singapour?



De nombreux vols, avec escale par exemple en France ou en Allemagne, permettent d’aller du Findel à Singapour. Il faut compter au moins une quinzaine d’heures pour le trajet. Sur place, le métro est très confortable. Et pour se déplacer dans l’archipel, le réseau de bus est bien doté. Pour les visiteurs qui voudraient pousser plus loin leur voyage en Asie, des ferrys, bus et trains peuvent les emmener en Malaisie et en Indonésie.



À la croisée de différentes cuisines



Singapour a ses produits locaux comme des fruits de mer, tels que les crabes et coquillages. Un de ses fruits typiques est le durian. Son odeur est si pestilentielle qu’il est interdit de le transporter dans le métro. Les plats, en revanche, sont typiques des cultures dont a hérité Singapour.



On pourra déguster des nouilles chinoises sautées au porc, les plats à la saveur de lait de coco, de la cuisine malaise, et rehaussés de curry, de la cuisine indienne. Une fois le repas fini, direction un kopitiam pour boire un café.



Certains de ces mastodontes futuristes présentent des courbes ou une armature alvéolée qui évoquent la nature, elle aussi omniprésente. Une belle illustration de cette architecture improbable est le Marina Bay Sand. Ce Casino est composé de trois tours incurvées coiffées d’une terrasse semblable à la coque d’un navire. Celle-ci comporte une piscine à débordement qui offre une vue splendide sur la ville et un parc en plein ciel. Les vastes espaces naturels et forêts originelles forment des coulées vertes au cœur de la ville. Singapour entretient aussi sa nature verdoyante dans des parcs exubérants et incongrus, tels que les Gardens on the Bay.





L'art est partout

Comme la Cité est amenée à grandir et se peupler, et qu’elle souhaite garder sa réputation de ville-jardin, elle commence à installer sa verdure à la verticale avec, par exemple, des murs végétaux en façade. Comme la nature, l’art est partout. Dans de somptueux musées à la pointe de l’avant-gardisme asiatique, dans la rue avec des sculptures de Botero, Dali ou Cragg. Dans ce centre artistique réputé, les enfants s’amusent avec une installation vidéo d’art contemporain projetée sur le sol d’un centre commercial, alors que les adultes étanchent leur soif de shopping.



Et le soir, le visiteur sort faire la fête dans les bars et clubs situés dans d’anciens entrepôts rénovés, aux couleurs acidulées, sur les quais. Un voyage à Singapour peut être l’occasion de rayonner plus loin en Asie. La Malaisie voisine, par exemple, offre ainsi de très belles plages et forêts tropicales.





(Séverine Goffin/L'essentiel)