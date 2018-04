La Thaïlande, une terre dépaysante et variée

En Asie du Sud-Est, la Thaïlande est une terre de tous les contrastes où du nord au sud en passant par Bangkok, le voyageur plongera dans des univers différents. Bangkok, la capitale, est une mégapole animée et excessive, tour à tour ultramoderne et traditionnelle. Le gris du béton y côtoie la multitude chamarrée des marchés flottants. Le visiteur dégustera les grillades proposées par les petits commerces ambulants, en regardant passer les tuk tuk et autres mototaxis qui sillonnent la ville, lancés à toute vitesse.

Comment y aller?



Plusieurs compagnies proposent des vols, avec une ou deux escales, en partance de Luxembourg pour rejoindre soit la capitale Bangkok, soit l’île de Phuket. Il est possible de passer par Paris, Amsterdam, voire Singapour ou Kuala Lumpur. Des vols aller-retour sont ainsi disponibles pour un prix tournant autour de 400 euros.

Cette agitation tranche avec le nord du pays, une terre rurale et paisible, où le voyageur découvrira de vastes rizières en terrasse, des montagnes, des rivières et des forêts. C’est dans cet endroit reculé des anciens royaumes que sont nichés d’opulents palais, des ruines classées et des temples abritant d’imposantes statues de Bouddha. C’est également là que le voyageur pourra s’occuper des éléphants dans des refuges.

Le sud du pays est, lui, un endroit paradisiaque avec ses multitudes d’îles. C’est là que le visiteur contemplera une mer turquoise depuis un bungalow sur le sable, cocktail de fruits à la main. Sur l’eau glissent des bateaux à longue queue à la proue décorée de motifs peints à la main et de colliers de fleurs. Des plages restent confidentielles pour les amateurs de calme. Les noceurs, eux, se rendront à la plage de Patong, à Phuket, où la vie nocturne bat son plein ou participeront à la fête mensuelle de la pleine lune sur le sable de l’île de Koh Phangan. Les Thaïlandais sont friands de festivals et de beaux événement pleins de fleurs et de lampions rythment l’année.

