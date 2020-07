Marseille, charme et soleil au fil de l'eau

Quand on parle de Marseille, on pense à l'accent, au football, à la tendance proverbiale des Marseillais à tout exagérer. Tout ça, on le retrouve. Mais Marseille, deuxième ville de France par le nombre d'habitants (derrière Paris) et par la superficie (derrière Arles), a d'innombrables facettes à proposer au visiteur.

Pour les classiques, on commencera par descendre la Canebière en direction du Vieux Port, surplombé par la Bonne Mère, qui veille sur la ville depuis les années 50. À droite du Vieux Port, on pourra aller se perdre dans le dédale des ruelles du quartier typique du Panier, qui a inspiré le cadre de la série «Plus belle la vie». Après avoir déambulé dans les rues anciennes, on pourra se poser à l'ombre sur une des trois places du quartier, comme celle de Lenche.

Déambuler entre ses 111 quartiers

En partant à gauche du Vieux Port et en longeant le littoral, on peut aussi faire une belle promenade littorale, passant par la Corniche, la plage des Catalans et les plages du Prado. En retrait de la Corniche, le Vallon des Auffes est un joyau, petit port de pêche niché dans une crique entourée de maisons traditionnelles.

Pour profiter de la mer un peu plus au calme, on pourra aller piquer une tête dans l'eau limpide des calanques, véritables joyaux turquoise où senteurs de pins et stridulations des cigales font oublier les derniers restes du stress de l'année. Aux Goudes, à l'extrémité sud du littoral marseillais, la mer est plus sauvage et les falaises donnent une ambiance de bout du monde à ce petit bout de littoral doté d'un port.

Après avoir pris le frais au bord de la mer, pourquoi ne pas retourner en ville, profiter de l'animation du secteur de la Plaine, de Notre-Dame du Mont et du Cours Julien. Les murs colorés y abritent de nombreux restaurants. Mais le meilleur moyen pour découvrir Marseille, c'est encore de déambuler entre ses 111 quartiers. La Pointe Rouge, la Belle de Mai, la Joliette, Mazargue, le Pharo... Chacun offre des charmes différents.

