Au cœur de la Moselle luxembourgeoise

Des vignobles à perte de vue le long de l'eau à un horizon vert. La Moselle luxembourgeoise attire par son calme, la beauté de ses paysages et bien sûr par son vin. Située au sud-est du Luxembourg, la région tient son nom de la rivière qui la borde, la Moselle, frontière naturelle avec l'Allemagne, de Schengen à Wasserbillig. La culture viticole est tellement ancrée, qu'une fois par an sont élues la Reine du Vin et la Reine du Riesling, le deuxième et le troisième weekend de septembre. Ces deux reines deviennent, pendant un an, les ambassadrices de la région Moselle et de ses produits phares.

La Moselle ne se résume pas qu'au vin, elle présente aussi des lieux historiques, puisque l'empire gallo-romain a utilisé la Moselle comme voie navigable entre le Nord-Ouest et le Sud à l'époque. Plusieurs lieux remplis d'histoire subsistent comme le Vicus Ricciacum, à Dalheim, ou encore la chambre funéraire de Bech-Kleinmacher, que l'on peut visiter lors de randonnées. L'ancienne mine gravière des années 70 «Haff Réimech» vous emmènera dans un tout autre décor. Les amoureux de la faune et de la flore seront conquis par la découverte d'une réserve naturelle comptabilisant près de 150 espèces d'oiseaux protégées mais aussi des poissons. Située entre Remich et Schengen, elle s'étale sur près de 100 hectares.

Juste à côté, il est possible de faire un tour dans le Biodiversum, où petits et grands peuvent découvrir une exposition sur l'histoire de la réserve naturelle. S'il fait beau, un petit plongeon dans les étangs juste en face est aussi possible. Pour faire le tour des vignobles, des vergers, des vestiges, il est préférable de louer un vélo dans une des stations de location RentaBike. Différents tours sont organisés allant de 10 à 110 kilomètres bordant des rivières comme la Moselle, la Sûre et l'Our. Il ne vous reste plus qu'à y passer une journée pour un dépaysement garanti.

Plongée sous-marine au Luxembourg

Au sud-ouest du pays, à la frontière allemande, se situe l'aquarium de Wasserbillig. Idéal pour une sortie en famille, ce petit aquarium des années 70 rassemble environ 60 espèces de poissons, qui viennent de tous les continents. Les visiteurs peuvent découvrir des poissons tropicaux, d'eau douce mais aussi des espèces de chez nous.

Même si l'aquarium n'est pas très grand, on pourrait y passer des heures à observer le fond marin coloré et ses nombreux poissons. Il fait d'ailleurs son effet auprès des plus jeunes venus admirer entre autres les deux stars de l'aquarium, le piranha et la murène. Une vraie aventure pour les plus petits. Chaque espèce a un bassin en fonction de sa taille. À côté de l'exotisme des divers poissons de l'aquarium, vous pourrez également découvrir des poissons bien de chez nous. Un bassin a été spécialement conçu pour les spécimens vivant dans la Moselle et la Sûre. Très grands et gros, les poissons mosellans impressionnent les visiteurs.

La dernière vedette adorée par les enfants est le mini-aquarium où se trouve «Nemo» et son anémone. De quoi faire replonger les plus petits dans le dessin animé. Après la visite, la situation de l'aquarium permettra aux familles de se promener le long de la Sûre et de la Moselle. À noter, l'aquarium est fermé en décembre et en janvier.

Une culture viticole très ancrée

Crémants, Riesling, Pinots blanc et gris, Gewürztraminer, Rivaner, Pinot noir, Elbling, Auxerrois, vendanges tardives, vin de glace, de paille… la culture viticole luxembourgeoise ne date pas d'hier. Ce sont les Romains qui l'ont apportée au Grand-Duché à l'époque. La région est la plus fertile du pays pour faire pousser des vignes. Nathalie Besch, de l'Office de tourisme, propose d'associer les vins locaux aux plats traditionnels, comme le brochet frit à la sauce Riesling ou même des écrevisses à la luxembourgeoise.

Balade entre les vignobles

À travers un panorama unique, les balades vous permettront d'être au plus proche de la nature. Plus de 70 sentiers pédestres sont proposés. Que vous soyez amateur ou randonneur expérimenté, les tours sont adaptés à chaque niveau. La randonnée «crémant» de 4,6 km avec un guide est recommandée. Ce circuit relie trois petits villages, Wellenstein, Bech-Kleinmacher et Schwebsange. «Il plaît aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Il n'y a pas besoin d'être sportif pour y prendre part», dit John Schlink, notre guide de Remich. En plus d'une balade au coeur des vignes, les randonneurs pourront pique-niquer juste à côté.

Coin exotique à Grevenmacher

À peine la porte de cette serre passée, le visiteur se retrouve dans un jardin tropical. Dans les airs, près de 500 papillons venant d'Amérique du Sud survolent l'enclos en permanence. Le jardin des papillons de Grevenmacher offre une balade dans un petit espace vert, mêlant petit point d'eau et flore exotique. Avec 28 °C à l'intérieur et 70 % d'humidité, le jardin compte aussi des cailles chinoises, les plus petites poules du monde, des caméléons, et des tortues. La découverte du cycle de vie d'un papillon fascinera tant les petits que les grands.

Tentez une croisière sur la Moselle

Vous avez déjà effectué une visite à pied ou à vélo? Essayez cette fois la croisière sur la Moselle. Un moment insolite qui permet aux visiteurs de découvrir la région sur l'eau. Différents parcours allant d'une heure à une journée de bateau sont proposés par Navitours et le Princesse Marie Astrid avec la possibilité également de manger sur le bateau.

Pour se relaxer

Quoi de mieux pour se détendre et se relaxer après une balade dans les vignes qu'un petit passage au Domaine thermal de Mondorf-les-Bains? En plus d'un cadre verdoyant et apaisant, le centre offre de nombreuses cures et de nombreux massages. Le domaine est équipé de saunas, hammams, jacuzzis, salles de sport, sans oublier sa jolie piscine thermale.

Une app pour une visite connectée

Grâce à une application qui est téléchargeable gratuitement sur votre portable, vous pouvez visiter vous-même la région avec un audioguide. Quatre tours sont déjà disponibles: Remich, The Romans in Dalheim, Grevenmacher et même une croisière sur la Moselle. D'autres balades arriveront bientôt!

(Marine Meunier/L'essentiel)