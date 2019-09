Bali, un bout de paradis en Indonésie

Bali évoque la piscine à débordement face à un océan turquoise. Un cocktail de fruits exotiques savouré sous le soleil des tropiques. Un massage à l'huile de coco au spa. Cette île en Indonésie est prisée des touristes pour ses paysages paradisiaques, ses eaux poissonneuses aux récifs coralliens et ses plages sablonneuses. Mais en s'enfonçant dans les terres, le visiteur découvre des montagnes volcaniques boisées, de splendides chutes d'eau, des collines recouvertes de rizières en terrasse, et même un vignoble. Bali produit un vin des tropiques.

Comment se rendre à Bali?



Se rendre à l'aéroport de Denpasar, à Bali, depuis le Findel est un voyage au long cours. Il nécessite une ou deux escales. La première escale en Europe se fera à Paris ou encore à Amsterdam, la seconde en Asie se fera en général à Singapour.

Il nagera dans les sources de Banjar issues des roches volcaniques de la montagne, naviguera en pirogue dans la mangrove au milieu des palétuviers à Nusa Lembongan, observera des dauphins en bateau depuis Lovina Beach. La nature exubérante héberge de mystérieux temples hindous par milliers servant de terrain de jeu à des singes très nombreux. Ces temples sont gardés par des créatures mythologiques taillées dans de la pierre volcanique.

L'arrière-pays est un terrain propice pour faire du vélo et de longues randonnées. Côté plages, on trouve toute la palette des sports d'eau, tels que le surf, le snorkeling, la plongée, au milieu des poissons colorés, des raies manta et des mola mola, immenses poissons-lunes… Bali possède également des terrains de golf aussi variés que ses paysages. Bali, c'est avoir le choix entre les villes balnéaires et leurs nombreux bars animés et une retraite spirituelle, incluant la pratique du yoga et de la méditation. C'est aussi la possibilité de se mêler aux fêtes colorées avec leurs offrandes de fleurs et de fruits, qui rythment l'année et redoublent d'intensité à la pleine lune.

(Séverine Goffin/L'essentiel)