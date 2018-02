Salzbourg, une ville au charme traditionnel

Rien de tel qu’une balade à Salzbourg pour se dépayser l’espace d’un week-end et avoir l'impression de voyager dans le temps. La ville située aux portes des Alpes autrichiennes, à la frontière allemande, est particulièrement agréable à vivre et à visiter. Les touristes profitent d’un centre-ville historique typique, bien agencé et particulièrement calme, sans être dérangés par le chaos et la circulation.



Salzbourg mise indéniablement sur l’ambiance authentique et rustique, parfois à la limite du cliché. Surtout dans la Getreidegasse, une grande artère commerçante où toutes les enseignes sont réalisées en métal, dans un style ancien qui se veut authentique. Aucune pancarte de couleur vive n’est visible dans le cœur historique de la ville. Ailleurs, les rues pavées et les nombreuses places se mêlent à une architecture majoritairement de style baroque. C’est dans ce style qu’a été construit l’imposant château Mirabell, au cœur de la ville, qui vaut le coup d’œil rien que pour ses jardins fleuris toute l’année et ses jets d’eau animés.

Comment aller à Salzbourg?



Salzbourg est relativement facile d’accès depuis le Luxembourg. La gare de la ville est reliée au réseau ferroviaire allemand, les connexions avec les villes de ce pays sont donc aisées. Il est aussi possible de rallier l’aéroport de Salzbourg en moins de trois heures depuis le Findel, avec une escale, généralement à Francfort. Enfin, par la route, il faut compter un peu plus de huit heures de trajet, en traversant l'Allemagne vers le sud.





Centre historique



Les amateurs de châteaux seront d'ailleurs gâtés par leur séjour à Salzbourg, puisque plusieurs autres se trouvent à l'intérieur de la ville. Durant sa visite, le touriste peut se sentir observé, du fait de l’imposante forteresse Hohensalzburg qui surplombe la ville. Elle aussi se visite, accessible via un ascenseur ou à pied pour les plus courageux!



Le centre historique comprend également de très nombreuses églises et une cathédrale. Tout est ouvert au public. En famille, ceux qui recherchent un caractère authentique peuvent faire des balades en calèche, cela permet de découvrir la ville d'une autre manière. Les amateurs de calme et de nature pourront quant à eux sortir du centre-ville à pied ou à vélo, en se baladant sur les berges aménagées le long du fleuve Salzach. Et pourquoi pas rejoindre le lac Salzachsee, au nord, ou le zoo, à la sortie sud de la ville.

Wolfgang A. Mozart est omniprésent



Impossible de visiter Salzbourg sans rencontrer Wolfgang Amadeus Mozart, la plus illustre des célébrités de la ville. Le nom et le visage du grand musicien s’affichent à peu près partout, depuis l’aéroport aux petites boutiques touristiques, en passant par un pont, une salle de spectacle, une place, ainsi que diverses institutions et magasins. Les spécialités au chocolat et à la praline sont appelées… les Mozartkugeln! Elles se vendent d'ailleurs à plusieurs millions d'exemplaires chaque année.



La ville autrichienne joue à fond la carte du musicien pour attirer les touristes, très nombreux à se rendre à Salzbourg spécialement pour marcher sur ses traces. Il faut reconnaître que les très nombreuses références au compositeur classique frisent parfois l'overdose. Pourtant, le musicien prodige, né à Salzbourg en 1756, n'a pas passé beaucoup de temps dans sa ville natale, voyageant beaucoup durant sa jeunesse avant de faire carrière à Vienne, où il est décédé à seulement 35 ans.



Sa maison natale, dans la Getreidegasse, constitue l'une des attractions touristiques de la ville autrichienne. L'immeuble à la façade jaune vif a été transformé depuis longtemps en musée. La résidence cossue dans laquelle sa famille a déménagé quelques années plus tard, située un peu à l'écart du centre-ville, est également un lieu emblématique et incontournable pour les férus de musique classique. Elle attire aussi de nombreux touristes.







(Joseph Gaulier/L'essentiel)