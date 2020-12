Châtaignes ou marrons? La confusion

Vous arrive-t-il pendant cette période hivernale, et de Noël de surcroît, d'avoir les narines titillées par une odeur de feu de bois, de grillé mais aussi de gourmandise? Cela ne vous évoque rien?

L'atout santé de la châtaigne

Tout comme les courges, pommes et haricots verts, la châtaigne préserve le transit intestinal. Elle regorge de minéraux (potassium, magnésium, manganèse) et elle est très appréciée par les sportifs. Elle est également riche en vitamines B et C.

Il s'agit du délicieux parfum des châtaignes grillées que l'on achète, enveloppées dans du papier journal. Les châtaignes, plutôt les marrons? Et bien non, c'est l'occasion de tordre le cou à de vieilles habitudes persistantes.

Dinde aux marrons, crème de marrons, marrons chauds ou marrons glacés. Autant d'appellations totalement impropres. En effet, ce que l'on appelle communément les marrons sont en réalité des châtaignes cultivées pour leur consommation.

Un peu de botanique

En France, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), il s'agit là d'une des confusions les plus fréquentes que l'on commet. Comment les reconnaître me direz-vous?

Les marrons d'Inde sont les fruits du marronnier, cet arbre majestueux ornant les parcs, les allées, jardins... Les feuilles du marronnier sont composées de petites feuilles ovales qui donnent à l'ensemble un aspect palmé. Les coques des marrons, épaisses et vertes, sont reconnaissables aux pics espacés et courts. Généralement, elles contiennent un seul marron. Les marrons d'Inde sont toxiques et peuvent générer des douleurs abdominales, des nausées ou encore des vomissements.

La châtaigne, quant à elle, est le fruit du châtaigner, un arbre de la même famille que les chênes et les hêtres, que l'on trouve dans les forêts, les bois... La coque de la châtaigne, appelée bogue, est brune et comporte de nombreux et longs piquants. Elle contient par ailleurs deux à trois fruits...

Comment les accompagner?

Avec du fromage

Leurs saveurs se complètent agréablement, mais on peut également simplement ajouter quelques châtaignes sur un plateau de fromage.

Avec la dinde

C'est en effet l'un des mets traditionnels au moment des fêtes de Noël. Un plat extrêmement populaire en France, en Belgique, en Suisse ainsi qu'au Royaume-Uni.

Avec du beurre

Une noisette de beurre sur une châtaigne encore chaude. C'est tout simplement délicieux.

Avec du vin

Les vins, traminer, pinot noir, se marient parfaitement avec des plats mettant en avant des châtaignes.

