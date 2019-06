Les conseils pour ne pas rater la cuisson

Cuisiner n'est pas donné à tout le monde. D'abord, il faut aimer cela. Ensuite, encore faut-il savoir choisir sa viande, ses légumes, mais il importe aussi de savoir associer les aliments avec goût.

Retrouvez le plaisir des orecchiette



C'est dans la région des Pouilles (le sud de l'Italie) que l'on trouve les orecchiette, dont la production est une des principales attractions de la capitale régionale: Bari. Grâce à leur forme courbée et à leur surface rugueuse, ces pâtes, absorbent particulièrement bien la sauce. Elles se composent essentiellement de deux éléments: de l'eau et de la semoule de blé dur. Le sel, on ne l'ajoute que lors de la cuisson. Les orecchiette sont en général servies avec de la cime di rapa (brocoli-rave), de l'ail, des anchois, de l'huile d'olive et des peperoncini.

Mais il est un élément indispensable pour bien réussir dans ce domaine, en l'occurrence la cuisson. Il convient donc d'assimiler quelques trucs indispensables pour ne pas avoir de mauvaises surprises.

La coupe

Couper la viande ou les légumes ne se fait pas n'importe comment. La régularité des morceaux sera en effet le gage d'une cuisson homogène. Si les aliments sont tous de même taille, ils seront cuits à l'identique. Pas de risque d'avoir un morceau de viande cuit à point tandis que l'autre sera saignant.

Huile, beurre...

Au hit-parade des ingrédients utilisés pour la cuisson, l'huile d'olive est évidemment en tête. Mais si elle est très utile pour la cuisson des légumes notamment (à l'étuvée, à la vapeur...), n'hésitez pas à privilégier en revanche une huile d'olive raffinée pour cuire à feu vif ou frire. Décrié par certains, le beurre n'en reste pas moins utilisé par de grands chefs. De plus, il est moins calorique que les huiles et il est par ailleurs riche en vitamine A.

Il est nécessaire en revanche de prendre quelques précautions en matière de cuisson. Pour éviter qu'il ne noircisse à la cuisson, on peut ajouter un peu d'huile. Quant à la margarine, elle a l'avantage de bien supporter la cuisson à haute température.

Les œufs

Il n'est pas toujours facile de faire cuire ses œufs au plat. Blanc trop cuit, jaune un peu sec... Il existe néanmoins quelques astuces toutes simples pour y remédier. Après avoir fait fondre une noix de beurre, ajoutez quelques pincées de sel puis versez délicatement les œufs dans la poêle. Au moyen d'une spatule, maintenez le jaune au milieu de la poêle et laissez cuire. D'autres assurent qu'il faut cuire les œufs sous couvercle!

D'autres encore préconisent enfin de faire cuire le blanc en premier et d'ajouter le jaune lorsqu'il commence à prendre. Et l'œuf dur? Quid lorsque vous avez une douzaine d'œufs à cuire et insuffisamment de casseroles. Faites-les cuire au four et, au bout de 30 minutes, trempez-les dans de l'eau glacée et le tour est joué!

Le poisson

On conserve tous son poisson dans le réfrigérateur et on le sort pour le faire cuire. Erreur! En réalité, il faut lui laisser un temps de repos à température ambiante.

En effet, la cuisson au sortir du frigo ne sera pas homogène. Alors que l'extérieur cuira assez vite, l'intérieur mettra davantage de temps. Résultat des courses: un poisson sec.

Les pâtes

Cuire des pâtes est a priori à portée du premier venu. Pour autant, ils sont nombreux à se fourvoyer en la matière. Trop collantes, ou pas assez cuites... La recette? Il faut d'abord une casserole suffisamment remplie d'eau (1 litre pour 100 grammes de pâtes). Et pour éviter qu'elles ne collent, c'est en début de la cuisson qu'il faut les remuer.

En revanche, oubliez l'idée de mettre de l'huile dans l'eau pour ne pas les faire coller. Selon les spécialistes, l'huile et l'eau ne se mélangent pas et l'huile reste en surface et n'aurait donc aucune action sur les pâtes.

(Gaël Padiou/L'essentiel)