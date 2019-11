Des pâtes oui, mais bien choisies!

Les pâtes. Les plus anciens se souviendront certainement de la publicité avec un acteur imitant Fernandel incarnant le fameux curé Don Patillo. Les pâtes, on l'aura compris, cela va bien au-delà du plat. C'est une véritable religion avec laquelle les Italiens et tous les passionnés ne plaisantent pas. Il y a des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. Alors voilà un florilège de conseils qui vous permettront peut-être de vous mettre l'espace de quelques heures dans la peau d'un maestro des pâtes.

La cuisson

En général, on parle d'un litre d'eau pour 100 g de pâtes en moyenne. N'oubliez pas les 10 g de sel. Outre le fait qu'il les rend moins fades, le sel va aussi les rendre plus digestes en raison de la réaction chimique qui se produit avec l'amidon des pâtes.

Les puristes comme Roberto Fanni, du Ristorante à Roeser, utilisent l'eau des tomates(1,3 l) issue de l'extraction de deux kilos de tomates et filtrée à deux ou trois reprises. In fine, la pâte reste blanche, mais elle révèle en bouche un délicieux goût de tomate.

Quant à la durée de cuisson, les spécialistes conseillent tout bonnement de se fier aux indications sur les paquets. Mais il faut bien avouer que les «experts» ne se rejoignent pas tous sur le sujet. Si les Italiens sont plutôt adeptes des pâtes al dente (croquantes et fermes sous la dent), les Français pencheraient plutôt pour des pâtes un peu plus fondantes. Vous l'aurez compris, tout n'est qu'une histoire de goût. Alors fiez-vous à votre intuition et goûtez les pâtes pendant la cuisson.

Quelles pâtes pour quelle sauce?

Macaronis, spaghettis, tagliatelles, coquillettes, farfalles, rigatonis, cannellonis... Nul besoin d'une liste exhaustive pour comprendre qu'il existe moult variétés de pâtes, plus de 300 dit-on! Mais ne croyez-pas qu'elles ont été choisies au hasard. Elles ne sont pas le fruit de l'imagination de leurs créateurs. Non, elles sont en accord avec les sauces qui les accompagnent.

Les pâtes tubulaires (rigatonis, macaronis) sont parfaitement étudiées pour que la sauce vienne s'engouffrer à l'intérieur. Les pâtes courtes (coquillettes, farfalles..) s'accommoderont quant à elles de sauces plus épaisses et onctueuses. Les tagliatelles et toute la famille des pâtes rubans se marieront avec des sauces riches à base de viande, comme la bolognaise ou à base de lardons comme la carbonara. Les pâtes longues et fines s'accorderont avec des sauces plus liquides ou légères... Après, libre à chacun de marier les pâtes selon sa convenance!