Cet agriculteur est devenu un pro de la volaille

Certes, le Grand-Duché du Luxembourg n'a pas de filière volailles à proprement parler, mais sous l'impulsion de quelques irréductibles, le poulet luxembourgeois acquiert ses lettres de noblesse.

Tom Jungblut est l'un d'eux. Cet agriculteur maraîcher âgé de 27 ans a diversifié son activité à Contern pour s'orienter également vers le poulet. «Mon objectif était de produire de manière artisanale un poulet luxembourgeois de qualité», explique-t-il. Dans sa quête de l'excellence, Tom n'est pas seul. Avec quatre autres producteurs, Martin Losch, Marc Dentzer, Bob Kaes et Geroges Hemmer, il a créé en 2017 «Poulet Lëtzebuerger Bauer», une société de production dont il assure la gérance.

Tous les ingrédients ont été rassemblés pour que la qualité soit au rendez-vous. Le bien-être des poulets est une des données primordiales. «Nous avons un total de dix bâtiments de 400 poulets chacun, contre 45 000 dans le cadre d'une production industrielle». Un surcroît d'espace qui permet aux poulets de circuler, de se dépenser et de développer leurs muscles qui comportent ainsi moins d'eau.

«Des poulets à la chair à la fois tendre et ferme»

Le temps d'engraissage lui aussi est déterminant. 55 jours, contre 29 pour une production industrielle. «Cela permet aux volailles d'arriver tranquillement à maturité». L'alimentation est elle aussi indissociable de la qualité des poulets, précise le producteur. «Ils sont nourris avec 100% de céréales. Un mélange qui provient de Belgique, dans lequel nous ajoutons du paprika et des fleurs de genêt. Au final, nous avons des poulets jaunes, à la chair à la fois tendre et ferme, et dont la peau est croustillante», souligne Tom Jungblut.

Au total, 20 800 poulets sont produits chaque année. Si un peu moins de 10% sont destinés à la vente aux particuliers, directement à la ferme, l'essentiel de la production est destinée à l'enseigne Cactus, partenaire exclusif.

La qualité a inévitablement un coût. Pour un «Poulet Lëtzebuerger Bauer», de 1,7 à 2 kilos, il faudra en effet compter 25 euros, contre 4 euros pour un poulet classique. «La qualité ne s'achète pas à prix zéro. C'est aussi une question d'éducation à une consommation plus saine et plus équilibrée», assure Tom Jungblut.

(Gaël Padiou/L'essentiel)