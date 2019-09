Un choix varié de viandes de bœufs au Luxembourg

50% du territoire agricole du Grand-Duché de Luxembourg est composé de prairies. C'est donc tout naturellement que l'agriculture s'est orientée vers l'élevage bovin et la production de viande. Si les dernières statistiques disponibles datent de 2008 - à l'époque on dénombrait 198 000 bovins - on évalue aujourd'hui le cheptel à quelque 200 000 bêtes (vaches laitières, vaches allaitantes, taureaux, veaux, génisses...). «Chaque année, environ 26 000 abattages sont effectués au Grand-Duché», souligne la Chambre d'agriculture du Luxembourg.

Le Luxembourg compte 30 races de vaches, dont 22 sont destinées à la boucherie, mais six races à viande prédominent. «Et si à une certaine époque, des races ont été importées et introduites dans le pays, aujourd'hui la production est made in Luxembourg».

La Limousine

Les premières vaches limousines - une race bovine française - ont été introduites au Luxembourg en 1972. En 2008, elles représentaient 30,9% du cheptel (61 000 bêtes). Il s'agit d'une race de moyenne ou grande corpulence, à la haute croissance journalière qui procure une tendreté optimale de la viande. Une viande au grain particulièrement fin.

La Blanc bleu belge

C'est une race bovine belge qui est arrivée au Grand-Duché en 1973. En 2008, elle représentait 5,12% du cheptel avec 9 900 animaux. La viande est très maigre et la Blanc bleu belge possède de nombreux morceaux nobles.

La Charolaise

Introduite en 1957 au Luxembourg, la race charolaise de la région de Charolles en Bourgogne (France) représentait 4,5% du cheptel en 2008 avec 8 800 animaux. La Charolaise est considérée comme une excellente race bouchère particulièrement appréciée pour la qualité de sa viande persillée (une viande est dite persillée lorsque ses fibres sont entremêlées de petits sillons de graisse).

La blonde d'Aquitaine

C'est en 1984 que la race provenant du sud-ouest de la France a fait son apparition au Luxembourg. En 2008, on estimait la population à 3 150 bêtes. Cette race à viande performante produit une carcasse de qualité, avec très peu de gras et une proportion importante de morceaux nobles à cuisson rapide.

L'Aubrac

La race Aubrac est originaire du sud du Massif central en France. Elle est présente au Luxembourg depuis le début des années 2000, produit une viande naturellement persillée, associée à une finesse de grain spectaculaire.

L'Angus

La race Aberdeen-Angus d'origine écossaise fut importée en 1954. La viande est reconnue pour sa tendreté et son fin persillage. En 2008, on comptait près de 2 000 bêtes.

Aujourd'hui, le cheptel est à peu près similaire à celui de 2008. En revanche, même s'il n'y a pas de statistiques officielles, le nombre de races de vaches à viande a diminué. En revanche, le nombre de bêtes abattues, destinées à la boucherie, a augmenté.

(L'essentiel)