Les délices de l'ail noir, originaire du Japon

On ne présente plus Renato Favaro. Le chef renommé a été à la tête du Ristorante Favaro, à Esch-sur-Alzette, pendant 29 ans. Et depuis neuf mois, il préside aux destinées du Cômo, un restaurant à la cuisine familiale, en lieu et place du précédent établissement qui a fermé ses portes le 15 septembre 2018. En revanche, on connaît moins la passion que voue l'ancien président d'Euro-Toques à l'ail noir du Japon, dont il est aujourd'hui le chantre incontesté.

Ambassadeur de l'ail noir au Japon



C'est un dîner organisé à l'occasion de la visite du Premier ministre japonais, Shinzo Abe, au Luxembourg en décembre 2015, qui est à l'origine de la notoriété de Renato Favaro. «J'avais préparé à l'époque ma nage de ravioles de homard à l'ail noir. Quelques semaines plus tard, lors d'une conférence de presse télévisée au Japon, Shinzo Abe avait déclaré qu'il avait mangé de l'ail japonais dans un petit pays d'Europe. Le président de l'International Black Garlic Summit, Shinichi Kashiwazaki, qui suivait l'émission, a voulu en savoir davantage et j'ai été contacté par l'intermédiaire de l'ambassade du Japon. C'est ainsi que l'histoire a débuté», raconte Renato.



À la base, il s'agit d'ail blanc de la région d'Aomori dans le nord de l'île principale de Honshu, au Japon. Il est cultivé entre la montagne et l'océan et il bénéficie autant de la fine couche de neige que de l'eau de mer salée. «Au moment de la récolte, un tri est effectué et l'ail est placé dans des chambres humides quelques semaines durant lesquelles, sous l'effet d'une réaction chimique, il devient noir! Impossible de donner des indications de température et de durée. Le secret est bien gardé», raconte le chef avec enthousiasme.

«Dès qu'ils l'ont eu en bouche ils l'ont adopté»

Renato Favaro est tombé amoureux de l'ail noir il y a déjà une douzaine d'années, lors d'une foire gastronomique à Paris où il était proposé sur un stand japonais. La rencontre a été magique pour les papilles gustatives du chef luxembourgeois. «J'ai été littéralement emporté par le mélange subtil des arômes. L'ail avait un goût de caramel, de pruneau, de réglisse et de vinaigre balsamique. En plus, il a les vertus de l'ail blanc. Il est antiseptique, anti-inflammatoire, anticholestérol, antioxydant, antiallergique et même... aphrodisiaque sans les désagréments, l'haleine et la digestion!». Renato a décidé aussitôt d'introduire l'ail noir dans ses recettes. «Je ne dis pas qu'au départ ça a été simple. La couleur noire rebutait certains. Mais dès qu'ils l'ont eu en bouche ils l'ont adopté», dit-il.

Et l'ail noir se propose aussi bien en entrée, «spaghettis au thon à l'ail noir», qu'en plat du jour, «nage de ravioles de homard à l'ail noir», qu'en dessert, «tarte aux cerises avec crème glacée à l'ail noir»! Le chef luxembourgeois s'approvisionne directement au Japon, où il a d'ailleurs été nommé en 2016 premier ambassadeur dans le monde et au Luxembourg de l'ail noir d'Aomori. «Je suis conscient qu'il s'agit là d'un véritable honneur pour moi. Dès que je peux, je me rends au sommet de l'ail noir au Japon, «International Black Garlic Summit», où je préside le jury qui récompense les meilleures réalisations à base d'ail noir».

(Gaël Padiou/L'essentiel)