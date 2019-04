Les légumineuses reviennent en grâce

Du curry de lentilles, appelé Dhâl en Inde, à la salade de fèves, en passant par le houmous, cher au Moyen-Orient, les plats à base de légumineuses ou légumes secs ont à nouveau le vent en poupe, et pas seulement pour les adeptes de plats véganes. Éternel recommencement pourrait-on dire. Car au début du XXe siècle, les haricots, lentilles, fèves et autres pois étaient très à la mode, avant de progressivement sombrer quelque peu dans l’oubli.

Objectif 20 % pour l'agriculture bio



Le Luxembourg compte également 147 transformateurs distributeurs contre 44 en 2009. Mais le gouvernement n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider, a en effet rappelé que «d’ici 2025, le Grand-Duché vise à accroître la part de la surface vouée à l’agriculture biologique de 4,6% à 20%. Pour atteindre cet objectif ambitieux, nous élaborerons une feuille de route en coopération avec tous les interlocuteurs du secteur». Le Grand-Duché se met doucement mais sûrement à l'heure de l'agriculture biologique. En l'espace de neuf ans, le pays est passé de 88 producteurs œuvrant dans le bio en 2009 à 134 en 2018, soit 52% d'augmentation. Dans le détail, on dénombre 66 agriculteurs (contre 52 en 2009), 12 maraîchers (12), 15 viticulteurs (12), 11 fruiticulteurs (7), 15 apiculteurs (12) et 4 éleveurs de petite envergure.Le Luxembourg compte également 147 transformateurs distributeurs contre 44 en 2009. Mais le gouvernement n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider, a en effet rappelé que «d’ici 2025, le Grand-Duché vise à accroître la part de la surface vouée à l’agriculture biologique de 4,6% à 20%. Pour atteindre cet objectif ambitieux, nous élaborerons une feuille de route en coopération avec tous les interlocuteurs du secteur».

Mais à l’heure où la viande et le poisson sont montrés du doigt et ne riment plus avec santé et équilibre alimentaire, à l’heure où l’écologie et la défense de la planète sont érigées au rang de vertus cardinales, à l’heure aussi où les courses sont devenues une chasse aux petits prix, les légumineuses reviennent en grâce et occupent à nouveau le devant de la scène pour leurs propriétés multiples.

«Bénéfique pour la gestion du poids»

«Ces aliments apportent des fibres, des protéines (riches en acides aminés), des hydrates de carbone, des vitamines du groupe B, du fer, du cuivre, du magnésium, du manganèse, du zinc et du phosphore. Au-delà de la stricte couverture des besoins nutritionnels, les graines de légumineuses, notamment les légumes secs, présentent des atouts indéniables à la santé», écrivent d'ailleurs des chercheurs experts en la matière d’ailleurs. On loue leur bienfaits pour combattre des maladies telles que le diabète de type 2 ou participer à la prévention des risques cardio-vasculaires. «Enfin, la consommation de légumineuses peut être bénéfique pour la gestion du poids corporel et la prévention de l’obésité».

Les légumes secs auraient également des qualités écologiques et seraient ainsi bonnes pour la planète. Elles contribuent en effet à lutter contre le réchauffement climatique, car elles ont la faculté de fixer l’azote de l’air et elles ne nécessitent pas davantage l’utilisation de divers engrais chimiques pour croître. Enfin, cerise sur le gâteau, ce n’est pas l’achat de légumineuses qui ruinera votre budget! Elles demeurent à un prix stable, qui évolue peu au cours de l’année. Alors n’attendez-pas une seconde! Faites le plein de légumineuses et œuvrez en même temps pour votre santé.

(L'essentiel)