Faites le plein des aliments santé

Le mois de septembre a déjà débuté et l'automne vient progressivement pointer le bout de son nez. Une saison où l'on aurait facilement tendance à se laisser aller à la morosité. Une période où l'on est par ailleurs en proie à de petits maux ou encore à des coups de fatigue.

Bref, dans ce contexte, il convient d'accorder une importance à son alimentation et de se tourner vers les aliments santé qui vont vous permettre de faire le plein de vitamines.

La vitamine C

La vitamine C ou acide ascorbique est un antioxydant puissant. Elle contribue également à renforcer le système immunitaire et elle est nécessaire au bon fonctionnement cérébral. De nombreux légumes en sont porteurs, au premier rang desquels on trouve les poivrons, qu'ils soient verts, rouges ou jaunes. Les choux de Bruxelles, les brocolis, les choux-fleurs, les choux verts, les épinards en sont également pourvus. Au niveau des fruits, la goyave, le cassis, le kiwi, le litchi, les poires, le raisin sans oublier les oranges, les clémentines et les mandarines vous permettront d'emmagasiner la vitamine C.

La vitamine A et le bêta-carotène

La vitamine A et le bêta-carotène possèdent de très nombreux bienfaits pour la santé des yeux, pour la peau mieux préparée au soleil et leur pouvoir antioxydant est important.

Alors n'hésitez pas. Faites une cure de carottes, de patates douces, de potiron, de fenouil, de foies (veau, génisse, agneau, de poulet), ou encore de melons...

La vitamine B

Les vitamines B1, B2, B3, B5, B6 et B8, B9 et B12 interviennent pour la production d'énergie, des globules rouges, la régénération des cellules et le maintien du fonctionnement du système nerveux central. Bref, on l'aura compris elles interviennent à tous niveaux. Les principales sources de vitamine B dans l'alimentation sont les céréales, le pain complet, les abats, le jaune d'œuf, le poisson, la volaille, le lapin, les légumes verts, les avocats...

La vitamine D

La vitamine D figure parmi vos principaux alliés pour affronter l'automne. Elle contribue à la croissance et au développement osseux. Et elle est donc à ce titre indispensable pour les enfants. Elle permet aussi l'absorption du calcium et du phosphore. Enfin, elle participe au maintien des fonctions musculaires et immunitaires.

Au premier rang des aliments riches en vitamine D, on trouvera de nombreux poissons gras: maquereau, saumon, truite, hareng, sardine... Vous en trouverez aussi dans les yaourts, les fromages, les œufs, les champignons, le lait...

(L'essentiel)