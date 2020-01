Cure de détox post-​​fêtes, indispensable!

Les fêtes de fin d'année viennent tout juste de s'achever et c'est l'heure du bilan. Foie gras, plats en sauce, bûches, alcool, graisses, sucres, nuits courtes... Certes, il s'agit d'un constat récurrent lors de ces périodes. Mais si ces ingrédients de soirées ô combien festives et caloriques ont très certainement titillé les papilles gustatives, ils n'ont pas été de tout repos pour votre organisme, qui a accumulé les toxines, et ils ont mis aussi votre tube digestif à rude épreuve. Alors, il est grand temps de vous prendre en charge et d'entreprendre une cure de détox pour nettoyer le corps du trop-plein accumulé durant les fêtes. Une opération de purification en somme!

• Jus de citron, eau, thé vert

Alors, pour commencer, les spécialistes en la matière font du jus de citron le premier ingrédient d'un régime détox. Le citron est en effet réputé pour ses propriétés antioxydantes et anti-bactériennes. «Il draine la vésicule biliaire, favorise la production de la bile, nettoie le foie», estime la naturopathe française Annie Casamayou. Aussi, tous recommandent de boire au réveil un demi-citron, pressé dans de l'eau tiède. Une opération que vous pouvez renouveler pendant une semaine.

Outre le citron, d'autres spécialistes préconisent un savant mélange composé aux deux tiers de thé vert, d'un tiers de jus de raisin bio et d'un citron bio, à déguster durant la journée, sans modération. On l'aura compris, le corps a besoin d'être hydraté. Et qui dit hydratation dit également eau. «Votre principal allié, lors d'une cure de détox, c'est l'eau. Elle contribue à drainer les toxines et les déchets accumulés dans l'organisme», souligne l'ancien coureur cycliste français devenu coach sportif et de bien-être, Erwann Menthéour. Il faut donc boire un litre à un litre et demi d'eau par jour.

• Une alimentation repensée

Lors d'une cure de détox, oubliez les marrons, les pommes de terre. Il faut totalement repenser votre alimentation et remettre les légumes verts au goût du jour car ils contiennent tous les nutriments nécessaires et indispensables pour éliminer les toxines, pour traiter l'acidité contenue dans le tube digestif. Les choux de Bruxelles, les brocolis, les épinards, les poireaux... seront de précieux amis. Outre les légumes verts, le radis noir, originaire de Chine, contribuera quant à lui à diminuer l'hypercholestérolémie, à traiter les troubles digestifs et à nettoyer l'organisme. L'ail et ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, les oignons truffés d'antiseptiques naturels, de potassium et de vitamines, mais aussi le fenouil, pour ses propriétés digestives, ne seront pas à négliger.

Aux viandes grasses, notamment les viandes rouges, préférez les viandes maigres et blanches, comme la dinde ou le poulet. Optez en outre pour le poisson. Du côté des desserts, les fruits, à l'image du kiwi riche en magnésium, en potassium, de l'ananas doté de la fameuse enzyme, la bromaline, qui détruit les graisses et active la digestion, ou de la pomme bio pour sa pectine qui combat le cholestérol, seront bien entendu à privilégier.

• Un peu de sport

Et pour les plus courageux, n'hésitez pas à envisager une pratique sportive qui complétera votre régime détox: la marche pour faciliter la digestion, ainsi que des exercices de stretching qui favoriseront l'étirement des muscles pour supprimer les toxines. Et n'oubliez pas non plus un bon sommeil pour remettre votre organisme sur les rails!

(L'essentiel)