Le vinaigre, pour la cuisine et la santé

Vinaigre de vin, de cidre, balsamique, de Xérès, de miel... La liste pourrait être encore plus longue tant il existe de variétés susceptibles d'apporter un plus, ce soupçon d'originalité que requièrent certains petits plats. Et pourtant, le vinaigre est l'un des ingrédients les plus sous-estimés en cuisine, le plus souvent par méconnaissance. Mais fort heureusement, de plus en plus de cuisiniers ou de gourmets y ont recours.

En vinaigrette, mais aussi dans les recettes...

Alors certes, son utilisation première reste dans la préparation des vinaigrettes qui vont accompagner aussi bien les salades, les crudités, les légumes ou encore les poissons... Le vinaigre sert aussi dans la cuisine proprement dite, et notamment dans la composition de nombreuses recettes: poulet au vinaigre, magret de canard au miel et vinaigre balsamique, oignons confits, canard à l'orange. L'association du sucré et de la légère acidité conférée par le vinaigre est une pure merveille!

Un conservateur

Le vinaigre est aussi un conservateur d'aliments hors pair. Les conserves au vinaigre sont de plus en plus dans l'air du temps. Outre les cornichons, le vinaigre d'alcool se révèle idéal pour la conservation de fruits ou de légumes tels les carottes, les aubergines, les courgettes... ou encore pour les champignons

À chaque plat son vinaigre

Selon les plats que vous concoctez, vous pourrez y associer un vinaigre particulier. Ainsi, le vinaigre de cidre est le compagnon idéal des viandes blanches et des salades, tandis que le vinaigre de fruits (cassis, mûre, framboise) se mariera tout particulièrement avec les foies de veau et de lapin. On peut citer également l'escalope de foie gras au vinaigre de framboise. Le vinaigre balsamique avec sa couleur brune et son goût plus doux et sucré qu'un vinaigre traditionnel, parce qu'il est issu de la cuisson du moût de raisin, relèvera parfaitement un filet de bœuf ou même un poisson cuit! Les poissons et les coquillages s'accommoderont d'un vinaigre de miel.

Des bienfaits pour la santé

L'apport du vinaigre pour la santé est indéniable. De nombreuses études scientifiques l'attestent. Ainsi, le vinaigre de cidre aurait-il des vertus en matière de perte de poids, notamment par ses facultés à détruire les graisses. Une étude américaine menée en 2005 souligne que le vinaigre de cidre apporte une sensation de satiété qui permet de réduire l'apport en calories sur le long terme. Le vinaigre de cidre stabiliserait par ailleurs la pression artérielle et lutterait contre les maux d'estomac.

De son côté, le vinaigre balsamique aurait des bienfaits sur le diabète grâce à l'acide acétique qu'il contient. Excellent antiseptique et très bon décongestionnant, il limiterait aussi l'affaiblissement au moment de la ménopause.

Le vinaigre de vin disposerait quant à lui des mêmes qualités pour la santé que les deux précités et jouerait également un rôle protecteur contre diverses maladies neurodégénératives. Enfin, le vinaigre de Xérès aurait des vertus pour réduire la pression sanguine et lutter contre les infections bactériennes touchant l'estomac et les intestins.

(L'essentiel)