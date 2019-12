Entre clémentines et mandarines, on s'y perd

L'hiver approche, on tousse, on s'enrhume, alors c'est le moment de faire le plein de vitamine C pour rester en forme. La vitamine C naturelle bien entendu. Celle dont regorgent les agrumes, dont la saison a débuté. Mandarines, clémentines, mais encore clemenvilla vont titiller vos papilles gustatives. Mais savez-vous faire la différence entre ces différents agrumes? Force est d'admettre qu'au premier coup d'œil, ce n'est pas évident.

• La douceur de la mandarine

Certes, la mandarine et la clémentine se ressemblent beaucoup et elles sont d'ailleurs souvent confondues. Et pour cause, elles possèdent de nombreux points communs. Le clémentinier (Citrus clementina) tout comme le mandarinier (Citrus reticulata) font partie de la famille des rutacées et leurs fruits appartiennent à la catégorie des agrumes. Et s'il fallait désigner l'agrume originel, c'est la mandarine qui hériterait de ce titre. Le mandarinier est souvent désigné comme le «père» de tous les croisements.

La mandarine est l'un des agrumes les moins acides et les plus doux en bouche avec sa chair sucrée, mais en revanche, elle a des pépins. Si les mandarines sont originaires d'Asie du Sud-Est, différentes variétés proviennent aujourd'hui d'Espagne, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie ou encore des États-Unis.

• La clémentine, la préférée

La clémentine est un hybride de la mandarine. Elle serait issue d'un croisement entre un mandarinier et un bigaradier. Elle tiendrait son nom d'un homme d'église, en l'occurrence le frère Clément, qui l'aurait créée en 1892. Il est à l'origine de cette expérimentation avec le botaniste Louis Charles Trabut, de la Société horticole d'Alger. Mais si l'on se réfère aux études de l'Institut national agronomique (INRA), la clémentine serait en revanche issue d'un croisement entre un mandarinier et un oranger.

Ce fruit, pourtant moins sucré que la mandarine, est souvent le préféré des consommateurs, qui apprécient l'absence ou le peu de pépins et sa facilité d'épluchage. Rien d'étonnant à ce qu'elle remplace souvent la mandarine sur les étals. Il en existe différentes variétés dans le monde, en Espagne, au Maroc et en France, notamment en Corse, où elle bénéficie d'une Indication géographique protégée. Comme la clémentine, la clemenvilla est aussi issue d'un croisement. Celui d'une clémentine avec une tangerine (un agrume très proche de la mandarine commune qui tient son nom de Tanger, au Maroc, qui était le principal port d'exportation de ce fruit). D'une teinte orangée, la clemenvilla est plus rouge que la mandarine. Comme la clémentine, elle a très peu de pépins, mais elle est en revanche difficile à éplucher à cause de la finesse de sa peau. La clemenvilla est cultivée au Maroc bien sûr, mais également en Espagne, en Israël et en France, particulièrement en Corse.

• Un atout santé

Mandarine, clémentine, clemenvilla, tous ces agrumes sont loués pour leurs bienfaits pour la santé. Riches en vitamine C, ils renforcent le système immunitaire. Ils renferment aussi des flavonoïdes, de puissants antioxydants, protégeant les vaisseaux sanguins. Ils contiennent des caroténoïdes qui renforcent les os.

(L'essentiel)