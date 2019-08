Se faire plaisir et garder la ligne: les secrets du chef

L'été n'est pas encore terminé. Certains se demandent comment ils vont conserver leur «summer body», d'autres ont d'ores et déjà fixé les bonnes résolutions de la rentrée. Mais personne n'a véritablement envie de se priver. Pour l'éviter, quels meilleurs conseils que ceux d'un pro? Mathieu Morvan, chef de cuisine à l'Opéra Restaurant, à Luxembourg, vous dit tout:

1. Ne pas trop chauffer les matières grasses

«On le sait, le beurre est bien plus gras. Surtout lorsqu'il est chauffé. C'est pourquoi il faut privilégier les huiles, et si possible crues». Bien sûr, cela dépendra des plats. Mais le début d'automne n'est-il pas encore propice aux bonnes salades à l'huile d'olive?

2. Privilégier les légumes et fruits riches en fibres

«Pour les fruits, la banane mais également la rhubarbe sont excellentes. Elles ont un certain apport calorique et sont également riches en fibres. Pour les légumes, le céleri est très bon. Sans oublier toutes les céréales du type quinoa, blé complet ou petit épeautre. Elles sont très à la mode». D'après le chef, tous ces aliments «font travailler l'appareil digestif tout en offrant une sensation de satiété rapide».

3. Les produits complets, indispensables!

Riz complet, pâtes complètes, pain complet, tous sont les bienvenus pour remplacer les produits faits à partir de farine blanche. «Celle-ci crée une sorte d'accoutumance qui peut entraîner une forme de dépendance». Et donc favoriser la prise de poids...

4. Viandes blanches et poissons blancs

Tant pis pour les amateurs de bœuf ou de porc, pour garder la ligne, la volaille passe en premier. «Le poulet, le lapin, le veau de lait, toutes ces viandes ont moins d'apport calorique. Je dirais qu'il ne faut pas manger plus de deux fois de la viande rouge par semaine». Les poissons blancs sont à privilégier par rapport au saumon, qui est un poisson gras. «Il faut toujours l'accompagner d'une petite dose de féculent. Au risque de grignoter le reste de la journée».

(Thomas Holzer/L'essentiel)