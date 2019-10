La chasse aux champignons est ouverte

Si d'aventure vous vous baladez en forêt dans la matinée, vous risquez fort de tomber nez à nez avec des cueilleurs, un genou à terre et un panier en osier à proximité. Et pour cause, «c'est la période de ramassage des champignons et elle a débuté à la mi-septembre», explique Sam, 50 ans, véritable mycophile. «C'est mon père qui m'a transmis cette passion, comme lui la tenait de mon grand-père».

Les mois de septembre, octobre et novembre, sont propices au ramassage des cèpes, des pieds-de-mouton, des trompettes de la mort et des chanterelles. «On arrive à en trouver en ce moment, mais un peu moins qu'à l'accoutumée, la faute à la météo. L'idéal, c'est un été chaud et de la pluie en septembre. Là, septembre a été un peu trop sec», assure-t-il.

Les places? Sam reste discret à ce sujet. «Elles se transmettent de génération en génération, mais personne ne les communique à l'extérieur», souligne-t-il avec le sourire. Lors d'une année faste, il n'est pas rare de ramasser 50 kilos de champignons au même endroit. Quant au fruit de la cueillette, «il est essentiellement destiné à la consommation personnelle, pour la famille et les amis», précise Sam, conscient néanmoins que certains vendent aussi leurs champignons dans des restaurants. Côté préparation, les possibilités sont multiples: «On peut les manger frais dans les deux ou trois jours (morilles), les faire sécher (trompettes, chanterelles) ou les conserver dans des bocaux ou encore les congeler (cèpes...)», assure Sam.

(Gaël Padiou/L'essentiel )