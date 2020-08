Le katsu sando, plus qu'un sandwich

Non, ce n'est pas un simple sandwich. Et si la ressemblance est évidente, le produit final n'a rien à voir. Au Japon, il y a un culte autour du sando. On le trouve au détour de tous les coins de rue et il peut être garni aussi bien de fruits et de crème que de jambon-fromage ou même d'une omelette. Mais la version qui nous intéresse ici, c'est le katsu sando.

Un savant mélange de douceur, mais également d'acidité



Une bouchée de sando suffit pour qu'on se dise que c'est un mets qui va nous suivre toute notre vie. En bouche, on ne sent pas beaucoup le pain. Il se pose juste tel un coussin pour faire tenir le tout. En revanche, la viande révèle par contre tout son arôme, relevée par la petite sauce tonkatsu, savant mélange entre douceur et acidité. Quant au chou, il vient casser le côté gras de la friture et relever juste un peu le tout, en apportant un petit croquant agréable. Un vrai délice!

Des allures de pain au lait

Ce dernier est fourré d'une garniture panée et frite. Le plus souvent un tonkatsu, soit une tranche de porc panée. Pour un sando vraiment fameux, tout commence par le pain. S'il ressemble au pain de mie, le pain dédié à la confection des sandos s'appelle en fait le «shokupan» et se rapproche plus d'un pain au lait. Une fois que l'on a le pain sous la main, on peut se lancer dans la garniture.

Pour le tonkatsu, il faudra prendre un joli morceau de porc d'au moins un bon centimètre d'épaisseur. On va le paner à l'anglaise, mais avec du panko, la chapelure japonaise, et sans oublier de l'assaisonner. La viande sera ensuite passée à la friteuse, à 190 degrés, environ 4 à 5 minutes. Il ne reste plus qu'à préparer le chou: un chou chinois que l'on va assaisonner au jus de citron et au sel.

La phase délicate du montage

Vient alors la délicate étape du montage. Le pain, il faudra le parer pour avoir un beau carré immaculé, sans croûte. Ne jetez surtout pas les parures, avec lesquelles vous pourrez faire du panko maison! Sur chaque tranche de pain, coupée assez épaisse (un bon centimètre), versez alors la sauce tonkatsu, soit une espèce de mélange entre ketchup, sauce barbecue, avec des fruits dedans, ce qui lui donne une belle acidité avec un côté sucré.

Placez ensuite la petite salade de chou. Puis la viande. Il ne reste alors plus qu'à trancher le sando au milieu et à l'ouvrir. À manger tiède! Avec une bière, par exemple.

