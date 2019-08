Les vacances continuent... dans l'assiette

C'est bientôt la fin des vacances, de la mer, la plage et le soleil. Le retour à la maison et à la routine «métro, boulot, dodo» peut parfois en déprimer plus d'un. Mais il est encore possible de prolonger le plaisir des voyages à l'étranger... Comment? Par la cuisine. Voici quelques petites astuces pour ramener le soleil au Grand-Duché.

La courgette, la tomate ou encore le poivron

Les légumes, dits du soleil, portent bien leur nom. Les courgettes, tomates, aubergines ou encore les poivrons, sont les fondamentaux de l'assiette des vacances. Possédant chacun des saveurs variées et goûteuses, ils feront voyager vos papilles gustatives. La responsable d'un restaurant italien Olympia Gasbarrini au Luxembourg nous livre une petite recette simple et efficace: couper des tranches fines d'aubergine ou de courgette fraîche, les griller puis ajouter un peu d'huile d'olive et 2 à 3 gouttes de citron.

Les épices et aromates

Les épices et aromates ont le don d'agrémenter un plat à merveille. Même s'il ne faut pas en abuser pour éviter de perdre le goût du produit, quelques-unes apportent fraîcheur et bonne humeur. Les herbes de Provence accompagnent souvent la viande lors de barbecues en plein été. Pour un plat avec un accent un peu plus au sud, Olympia conseille plutôt d'utiliser de l'origan ou quelques feuilles de basilic mais pas les deux en même temps!

L'apéritif

Vins, cocktails, amuse-gueules,... les apéritifs en vacances sont une institution pour certains ou une occasion de profiter du soleil en terrasse pour d'autres. Pourquoi ne pas perpétuer ce plaisir aussi pendant l'année? Imitons les Espagnols et créons nos propres tapas ou transformons-les en apéro dînatoire. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. À vous les Spritz, rosé, Mojito ou encore Prosecco toute l'année!

Les poissons

Que seraient les vacances à la mer sans des spécialités à base de poissons ou de fruits de mer? Moules, saumon grillé, scampis, crevettes, gambas ou encore loup, il y en a pour tous les goûts. Pour les végétariens, plusieurs alternatives sont possibles comme de belles salades agrémentées de féta, d'olive, de tomates ou encore de mozzarella di Bufala.

Cuisiner local

Vacances riment souvent avec la découverte des produits typiques d'une région. Pourquoi ne pas essayer de réaliser à nouveau quelques plats goûtés lors de votre séjour dans votre cuisine? Pour cela, pensez à ramener quelques ingrédients locaux dans vos bagages: de l'huile, des pâtes, des épices, du vin... Tout ce qui vous permettra de ramener l'odeur des vacances dans votre cuisine... et ce jusqu'à l'année prochaine.

(mm/L'essentiel)