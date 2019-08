Ces fruits insolites et pleins de saveurs

Vos pérégrinations estivales vont peut-être vous emmener dans un coin de la planète où poussent des fruits exotiques, insolites et méconnus. Pourtant, leur saveur est à découvrir. Petit tour d'horizon de certains d'entre eux.

1. Main de bouddha

La main de bouddha est un agrume et fait donc partie de la même famille que le citron. Originaire du nord-est de la Chine, sa chair est peu acide, sans pépin et peu juteuse. La peau est épaisse. Sa forme fait penser à des mains dans des positions codifiées du bouddhisme. En fait, ce fruit possède des quartiers, comme une orange ou une mandarine, mais qui ne se soudent pas entre eux.

2. Akebi

L'akebi, le fruit de l'Akébie à cinq feuilles, peut être de différentes couleurs. On la trouve surtout au Japon, en Corée et dans une partie de la Chine. Domestiquée depuis peu (les années 1950 en Chine, le début de notre siècle au Japon), l'akebi est un fruit cueilli depuis très longtemps. Même les singes du Japon le dégustent en hiver. Sucrée et au goût délicat entre banane, fruit de la passion et litchi, l'akebi possède aussi des vertus diurétiques et favorables à la circulation sanguine.

3. Akée

Également appelée Aki, l'akée, originaire d'Afrique, est cultivée dans les régions tropicales. Emblématique en Jamaïque, le fruit est délicieux mais peut être dangereux: ses grosses graines noires sont pleines de toxines. Pas assez mûre, l'Akée peut aussi être nocive. Les incidents sont d'ailleurs réguliers à la Jamaïque, en Haïti ou encore en Côte d'Ivoire.

4. Cupuaçu

Direction l'Amérique du sud et l'Amazonie pour trouver le Cupuaçu, qui pousse notamment au Brésil et en Guyane. La pulpe blanche très aromatisée et acidulée de ce fruit possède un parfum unique et est utilisée pour des desserts, des jus, des crèmes glacées, des bonbons ou encore des liqueurs. Les fèves de Cupuaçu, proches de celles du cacaotier, servent aussi à confectionner un type de chocolat, le cupulate. Cosmétique et médecine traditionnelle utilisent aussi le cupuaçu.

5. Salak (fruit du serpent)

Le salak pousse sur un petit palmier à Java et Sumatra, et est cultivé en Asie du sud-est. Sa peau recouverte d'écailles brunes rappelle celle du serpent. Long de 5 à 8 cm, le salak possède une chair blanche pourvue d'un noyau grand comme une noisette.

6. Fruit du dragon

Le pitaya, ou fruit du dragon, pousse sur des cactus en Colombie, au Mexique ou encore au Vietnam. Pauvre en calorie et riche en vitamine, le fruit du dragon est apprécié pour sa chair blanche et goûteuse, cachée par une peau colorée, souvent rouge ou rose. Le pitaya jaune est plus sucré, le sanguin possède la saveur la plus intense, mais reste le plus compliqué à trouver.

7. Mangoustan

Fruit d'un arbre tropical, le mangoustan possède une saveur douce et délicate, qui compense la pauvreté de ses valeurs nutritionnelles. Très apprécié en Asie et en Afrique centrale pour le goût de sa chair blanche, on lui prête tout de même quelques propriétés curatives. Le mangoustan est originaire d'Asie du sud-est.

8. Kiwano

Avec sa peau de couleur orange et ses épines, le kiwano est aussi appelé concombre cornu d'Afrique ou melon à corne. Originaire d'Afrique et du Yémen, et cultivé en France, aux États-Unis ou encore au Portugal, le kiwano est vert à l'intérieur, avec beaucoup de graines. Sa pulpe un peu gluante se bois en jus, et possède un goût entre la banane, le kiwi et... le concombre. On peut aussi le manger à la petite cuillère, éventuellement avec une touche de sirop d'érable.

9. Ramboutan

Le «litchi chevelu» nous vient des régions tropicales d'Asie. Avec son goût sucré proche de celui du raisin, le ramboutan se mange cru ou séché. Le noyau peut aussi être mangé, soit avec la pulpe, soit à part, grillé. Son nom vient du malais «rambut», qui veut dire «cheveu», en raison de l'apparence de sa peau.

10. Durian

Le durian sent tellement mauvais, qu'il est interdit sur la voie publique dans certains pays d'Asie, d'où il est originaire. On vous déconseille d'ailleurs formellement d'essayer d'en ramener un dans vos bagages. Le fruit hérissé d'épines pèse jusqu'à 5 kilos, pour une longueur de 30 cm. Une fois la répulsion liée à l'odeur d’égout ou de vomis maîtrisée, on peut profiter de la pulpe crémeuse qui rappelle parfois une crème anglaise à l'amande. Le durian est aussi utilisé cuit ou cru, notamment en Thaïlande, dans la confection de divers plats et desserts.

11. Jaque

Le fruit du jaquier est originaire d'Inde et du Bangladesh. Surnommé le «fruit du pauvre», le jaque possède trois variétés: le jaque dur à la chair ferme, le jaque sosso, plus mou et le jaque miel, très sucré. Avec un poids qui peut monter à 42 kilos, c'est le plus grand fruit connu. Sa chair sucrée, consommée crue ou en confiture, rappelle un peu l'ananas et la mangue. Attention à ses graines, elles sont toxiques consommées crues. Le jaque peut être utilisé en cuisine pour des plat salés, comme dans le ti'jaque boucané, avec du lard, à la Réunion.

12. Hala

Non, il ne s'agit pas d'un artéfact sorti des Pokémon. Originaire des îles du Pacifique, le hala est bien un fruit et pousse sur un arbre sur un sol humide, par une chaleur moite. Aliment très important pour les habitants de Micronésie, il mesure environ 20 cm de diamètre. Sa chair fibreuse, riche en vitamines D et à la texture proche de celle de l'ananas, est mangée crue ou cuite et les feuilles peuvent parfumer un plat, mais possèdent aussi des vertus médicinales.

13. Nono

Le nono est un fruit tropical qui pousse en Asie et en Australie, et est cultivé en Polynésie française. Également appelé «pomme-chien», le nono est surtout bu en jus, notamment aux États-Unis comme complément alimentaire. Il possède une saveur plutôt amère et une odeur particulière. La couleur du fruit évolue du vert au blanc, en passant par le jaune, au fil de sa maturation.

14. Chérimole

Plus la peine de préparer des pommes à la cannelle, la chérimole possède un goût semblable, avec parfois des touches d'ananas, de mangue et de fraise. Originaire de la cordillère des Andes, le chérimolier pousse en altitude, entre 1 300 et 2 600 mètres. Riche en fibres, la chair blanche du fruit est utilisée en cuisine. Au Chili, on en fait de la glace. Un botaniste avait autrefois qualifié la chérimole de «chef-d'œuvre de la nature».

15. Jujube

Cultivé en Chine depuis plus de 4 000 ans, le jujube se trouve aussi en Afrique du Nord ou encore dans les Antilles, où on l'appelle «pomme surette». Quand le fruit est vert, il a la texture et le goût d'une pomme. Une fois mûr, il est plus sombre et prend le goût d'une datte, avec une chair légèrement sucrée, gélatineuse et farineuse. Le jujube sert aussi, à la Réunion, à la préparation du rhum arrangé.

