L'oignon renferme de grandes qualités nutritives

On a tendance à utiliser l'oignon comme aromate. Il est en effet idéal pour relever des plats et des sauces. On en oublierait presque qu'il s'agit d'un légume à part entière qui prend également toute sa dimension lorsqu'il est la star de vos plats.

À la provençale

Les oignons peuvent, à l'image des tomates, se préparer au four avec une chapelure aux herbes fraîches, gratinée sur le dessus. Préférez dans ce cas les gros oignons blancs.

Frits

En fleur ou en «rings», les oignons se prêtent particulièrement bien à la friture. Ils sont à servir chauds pour une soirée détente devant un bon film.

En sauce

Pour les vrais fans, une sauce à tremper aux oignons sera du plus bel effet. Composée d'oignons frits, d'oignons rôtis et d'échalotes fraîches, cette sauce aux accents américains accompagnera volontiers vos chips!

À la grecque

Du vin blanc, du citron et de l'huile d'olive parfumée au citron et à la coriandre... il ne reste plus qu'à cuire l'oignon mais pas trop, afin qu'il reste croquant et le tour est joué. Avec de l'agneau par exemple, le plat réjouira vos convives.

Glacés

Avec de petits oignons grelots à la peau blanche, c'est un véritable délice. Il suffit de les faire cuire avec de l'eau, du sel, du sucre et du beurre jusqu'à ce que le liquide de cuisson se transforme en sirop et macule les oignons d'une pellicule brillante voire caramélisée. Les petits oignons glacés accompagneront les viandes rouges, le poulet...

Les atouts de l'oignon en termes de santé

Les bienfaits de l'oignon sont nombreux! Saviez-vous qu'il est pourvu d'un composé chimique, la rutine, qui pourrait empêcher les caillots de sang dangereux? Selon une étude récente, la rutine inhiberait l'accumulation de plaquettes dans les artères ainsi que la formation de fibrines dans les veines, deux composantes des caillots de sang. Les oignons augmentent l'apport en acide folique (vitamine B9), un constituant essentiel de la fonction cérébrale qui contribue aussi à la santé émotionnelle et mentale. Si l'on se réfère à une étude de la Medicali université of South Carolina, les femmes qui mangent des oignons régulièrement pourraient, a priori, réduire de 20 % les risques liés à une fracture de la hanche par rapport à celles qui n'en consomment jamais. Ceux et celles qui seraient tentés par un régime peuvent consommer des oignons sans aucun problème. Pour un oignon de taille moyenne, on compte 44 calories!

Des astuces pour éplucher les oignons sans pleurer Pour certains, éplucher un oignon s'avère un véritable calvaire: les yeux qui piquent, les yeux qui pleurent... Il existe néanmoins quelques astuces pour éviter ces désagréments. La première des méthodes est de les éplucher sous l'eau du robinet. Le jus de citron se révèle également efficace. Il suffit de passer un filet de jus de citron sur la lame du couteau. Une autre méthode consiste à mettre les oignons dans le congélateur une heure avant de les éplucher. Le froid bloque l'enzyme responsable des pleurs! Alors désormais ne vous en privez pas!

(L'essentiel)