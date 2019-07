Goûtez les plats chauds, mais froids!

Quand il fait des chaleurs accablantes, c'est tout juste si on a envie de manger et encore moins des plats chauds. Mais il existe néanmoins certains de ces mets qui prennent aussi toute leur dimension lorsqu'ils sont froids et que l'on peut tout de même prendre plaisir à déguster.

Du côté des viandes et des poissons

Que ce soit le veau, le bœuf ou le poulet, préalablement cuits, ils se mangeront accompagnés de moutarde ou de mayonnaise, maison bien entendu! On peut aussi les intégrer à une salade en fines tranches... Et pourquoi pas dans un morceau de pain en guise de sandwich.

C'est d'ailleurs la même chose pour le poisson que l'on pourra apprécier en salade. Utilisez alors des filets de poisson comme la truite ou le saumon. Mais rien ne vous empêche d'opter également pour du poisson frais cuit auparavant à la vapeur, à l'image du bar ou encore du cabillaud. Les ingrédients peuvent être très variés et les préparations de la plus simple à la plus complexe. Huile d'olive, citron, sel, poivre et ciboulette viendront agrémenter à merveille votre préparation.

Des salades de légumes ou de féculents

Les légumes cuits, ou même des féculents, peuvent être servis froids en salade (haricots verts, chou-fleur, artichauts, maïs, riz, pâtes, pommes de terre, etc.), seuls ou accompagnés de crudités, tels que des tomates cerises, radis, voire des fruits de mer pour les salades de pâtes... Quand on pense aux légumes cuits d'été, on songe inévitablement à la ratatouille qui, il est vrai, se mange allègrement lorsqu'il fait chaud. Mais elle conserve tout son charme quand elle est servie le lendemain, froide, à la limite du glacé. Un peu d'huile d'olive et le tour est joué. Certains aliments comme les aubergines ou encore les poivrons donnent alors toute leur âme.

Et des potages glacés

À retenir aussi les potages glacés (de poireaux, de pommes de terre...) pour se rafraîchir tout en se réhydratant. Enfin, il ne faut pas oublier les préparations «à la grecque» (pour les champignons, les courgettes…), le taboulé si rafraîchissant, l'omelette froide aux herbes, les aspics et terrines en gelée… On l'aura compris, les choix sont multiples. Bon appétit!

Pour tenir toute la journée Par ces temps chauds, les jours tendent à durer longtemps. Du coup, café! Et pour ne pas se brûler la langue, mais profiter quand même de cette boisson qu'on adore, c'est simple: il suffit de shaker son arabica avec des glaçons. Le résultat est frais, l'amertume ressort un peu plus, mais c'est bon. Et si, vraiment, ça ne vous va pas, alors faites-vous un affogato en renversant simplement votre expresso sur une boule de glace vanille. Un trait d'amaretto est bienvenu pour relever le tout, mais ça convient moins au café du matin…

(L'essentiel)