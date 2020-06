Zoom sur les légumes et les fruits de saison

«Les fruits et légumes de saison sont par définition ceux que l'on récolte lorsqu'ils sont mûrs et en adéquation avec le cycle de la nature. Certains se consomment à l'automne, d'autres en hiver, au printemps ou en été. Des périodes où chacun d'entre eux révèle toute sa saveur. Ils sont par ailleurs, issus de chemins d'approvisionnement plutôt courts», explique Francis Demesse, directeur de la Centrale d'achat de fruits et de légumes pour Cactus. «En même temps, consommer des fruits et les légumes de saison, c'est aussi respecter l'environnement et l'écologie. Ils poussent sous nos latitudes, sans éclairage ou chauffage artificiels, mais de façon naturelle».

Les légumes et fruits de saison ou en tout cas ceux que l'on consomme lors de la période estivale, sont «produits en priorité et dans la mesure du possible» dans les vergers du Luxembourg ou de la Grande Région, mais également dans les pays limitrophes et le bassin méditerranéen.

La salade

La salade est l'un des tout premiers légumes de saison. La Centrale d'achat s'approvisionne chez un producteur de Contern. «C'est un légume que l'on propose depuis la mi-juin jusqu'en octobre: laitue, batavia, feuille de chêne...», explique Francis Demesse.

La courgette

La courgette, que l'on peut retrouver dans la ratatouille, ou également apprécier farcie, voire en salade, est produite non loin du Grand-Duché, près de Trèves en Allemagne. «Il fait partie d'un regroupement de producteurs régionaux». Chez Cactus, les consommateurs trouveront aussi des courgettes provenant de France et de Belgique, les volumes régionaux n'arrivant pas à combler la demande.

Les poivrons

Comme les courgettes, les poivrons sont des produits typiquement estivaux qui donnent également tout son goût à la ratatouille. Dégustez-les également confis, à la poêle. C'est tout simplement un régal. Ils proviennent essentiellement de Belgique et des Pays-Bas.

Les concombres

Plante potagère herbacée, le concombre provient de Belgique. On aime son côté rafraichissant dans les salades. Vous connaissez certainement le concombre classique de couleur verte. Optez aussi pour le concombre noa ou appelé encore concombre épineux, qui vous réservera quelques surprises.

La tomate

Voilà un légume typiquement estival qui égaye les repas. Crues ou cuites, elles vont révéler tous leurs arômes dans des salades, farcies, à la provençale et bien entendu dans la ratatouille. «Nous faisons venir nos grosses tomates des Pays-Bas et de Belgique. Quant aux tomates cerise, ou cocktail, mais si nous bénéficions d'une production régionale, elle viennent essentiellement de France et avec quelques références en Sicile», précise Francis Demesse, qui n'oublie pas dans sa liste de produits de saison d'évoquer toutes la panoplie des plantes aromatiques, basilic, thym, romarin, la menthe... qui relèvent incontestablement les plats.

Les fruits

Du côté des fruits, le Grand-Duché du Luxembourg ou la Grande Région produisent des cerises, des fraises, des framboises, des groseilles, du cassis... «Nous proposons également d'autres fruits de saison comme les pêches, les nectarines, les melons, les pastèques, et les abricots qui sont produits dans le sud de la France et L'Espagne». Des fruits frais que l'on dégustera en tartes, salades ou glace!

(L'essentiel)