De bons ustensiles pour cuisiner!

Cuisiner! D'abord, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Certains ont véritablement des dispositions en la matière et cuisinent réellement par passion. D'autres, et c'est aussi une grande majorité, ne sont pas des pros de la casserole ou n'ont pas toujours le temps d'exploiter leur talent. Aussi, ils vont au plus pressé.

Mais quoi qu'il en soit, au-delà des talents des uns et des autres, rien ne sera possible sans les bons ustensiles. Comme l'adage l'atteste: «Les bons outils font les bons ouvriers». La batterie de cuisine fait partie intégrante de la parfaite panoplie du cuisinier qu'il soit amateur ou professionnel. Et en la matière il y en a évidemment pour tous les goûts.

Au-delà d'une liste exhaustive qui peut vous laisser un peu pantois, voilà quelques outils indispensables qui devraient vous rendre la vie plus facile.

La casserole

Traditionnellement ronde, elle est pourvue d'un manche. Selon les spécialistes, elle est incontournable pour la cuisson du riz, des pâtes ou tout autre produit solide, pour la préparation d'une sauce. On peut en trouver en inox, en aluminium ou en cuivre, un matériau très prisé chez l'élite des cuisiniers.

La poêle

À la différence de la casserole, la poêle dispose de petits rebords, et on s'en servira aisément pour faire cuire les aliments solides, un steak, des légumes... Elle aussi se décline en plusieurs matières telles que l'inox, le cuivre, l'aluminium, mais aussi en fer et en acier. À l'époque, les poêles en fer ou en acier faisaient le bonheur des grands chefs, car ces matériaux emmagasinent la chaleur qu'ils diffusent ensuite lentement.

La sauteuse

Si elle ressemble à la poêle, elle s'en distingue par des bords relativement hauts et par un long manche qui permet une très bonne prise en main. Avec son couvercle, elle est idéale pour étuver et rendre les aliments plus moelleux. La sauteuse est l'outil parfait pour cuire toutes sortes de légumes.

Le faitout

On l'appelle également la marmite ou encore la cocotte. Le faitout dispose de deux anses latérales et d'un couvercle. Il est aussi bien utilisé pour mijoter que pour saisir, ou encore bouillir les aliments. Outre la cocotte-minute, c'est la cocotte en fonte qui constitue en quelque sorte la Rolls-Royce de la cuisine et qui fait l'unanimité chez nos anciens, mais pas seulement. Elle permet une cuisson lente et homogène pour un maximum de saveur.

(Gaël Padiou/L'essentiel)