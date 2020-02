Les huîtres se dégustent toute l'année

Les huîtres, on les déteste ou on les adore. Et quand on en raffole, on suit parfois des règles ancestrales. Saviez-vous qu'on a coutume de dire qu'elles ne se dégustent que les mois en «R», de septembre à avril?

Un peu d'histoire

Il faut remonter à un édit royal de 1759 qui a interdit la pêche, le colportage et la vente d'huîtres à la suite de nombreuses intoxications mortelles à la cour. À l'époque, les transports étaient lents et la conservation par le froid inexistante. De plus, l'objectif de l'édit était d'éviter les prélèvements sur les bancs d'huîtres mères pendant la période de reproduction.

Après, tout est aussi une question de goût. Entre mai et août, les huîtres sont nettement plus laiteuses et grasses et ne plaisent pas forcément à tout le monde. Aujourd'hui, force est de constater que les méthodes tant de transport que de conservation ont singulièrement évolué. Les huîtres peuvent donc être mangées durant toute l'année.

Parlons dégustation

La dégustation elle aussi est sujette à discussion. La chair fine et délicate de l'huître réclame un traitement tout aussi délicat. Mais avant toute chose, elles nécessitent d'être ouvertes 20 minutes avant d'être consommées: à l'ouverture, la première eau s'échappe de l'huître et laisse place à une seconde eau que l'huître rejette quelques minutes plus tard. Munissez-vous ensuite d'un couteau à huîtres et d'un torchon pour vous protéger les mains. Placez la lame du couteau au niveau du muscle entre les deux coquilles, sectionnez et ouvrez.

Placez-les ensuite sur un lit de glace pilée. D'autres privilégient les algues et le gros sel afin qu'elles ne perdent pas leurs eaux. Place à la dégustation. Les puristes vous diront qu'elles se consomment crues sans aucun artifice. Mais au risque de commettre un blasphème, d'autres préféreront ajouter un filet de jus de citron ou un peu de vinaigre agrémenté d'échalote. Les huîtres, et certains grands chefs n'hésitent pas à y avoir recours, peuvent aussi être pochées, frites, cuites au four ou à la vapeur.

(L'essentiel)