Des conseils pour donner du peps à sa salade verte

Ce n'est pas le mets qui génère l'enthousiasme en premier lieu, même si on l'associe au sentiment de fraîcheur qu'il inspire en période estivale. La salade verte est pourtant un bon aliment pour la santé. Elle est très peu calorique, riche en fibres et en vitamine C, BP (acide folique) et elle contient aussi du bêta-carotène. Mais au-delà de ses bienfaits, son association avec d'autres ingrédients en fera un mets qui suscitera l'unanimité.

• L'arôme

Quelques pousses d'herbes aromatiques vont donner un goût incomparable à votre salade: l'aneth, le cerfeuil, le basilic, le persil, l'estragon ou encore la ciboulette apporteront une saveur incomparable de même qu'un bouquet de fraîcheur à chaque bouchée.

• La touche de croquant

La salade et les légumes font bon ménage, et notamment avec les légumes crus. On pourra ajouter du fenouil, des carottes et ces petits radis ronds et rouges qui se dégustent à volonté. Vous pouvez même vous payer le luxe d'émincer finement le tout et de saupoudrer votre salade. Goûtez, c'est exquis!

• Des croûtons, mais pas que

Les croûtons de pain faits maison auront la cote! Frottez les tranches de pain avec une gousse d'ail. Coupez-les en petits cubes réguliers avant de les faire dorer une à deux minutes dans de l'huile d'olive. Parsemez de persil puis ajoutez-les dans la salade. Outre les croûtons, la salade délivrera aussi toute sa saveur avec des noix, des noisettes, sans oublier les pignons de pin.

• Le fromage

Comment parler de salade verte sans évoquer le fromage. Et en la matière, il n'y a que l'embarras du choix. Et il est infini. Feta, bocconcini, parmesan, mozzarella râpée, gouda grillé, chèvre, bleu, roquefort. Nul besoin d'une liste exhaustive pour comprendre que le mariage de la salade et du fromage est une association royale. L'ajout de noix, de pommes notamment avec du roquefort, du bleu... constituera un mélange savoureux de saveurs.

• La sauce vinaigrette

Il n'est pas de bonne salade sans une bonne sauce. Au miel, à l'orange, avec de la moutarde, du vinaigre balsamique, de framboise, Xérès... de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive, de l'huile de noix ou de sésame, du jus de citron... Il existe de nombreuses variantes de sauces, toutes selon vos goûts!

• Une entrée mais aussi un plat

Utilisée traditionnellement comme une entrée, une salade peut évidemment constituer un plat qui sera à même de vous rassasier. Il suffira de l'agrémenter de jambon, de magrets de canard ou encore d'aiguillettes de poulet. Certains préféreront le poisson, à l'image de morceaux de cabillaud, de maquereau ou encore de hareng.

(L'essentiel)