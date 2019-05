Des asperges du nord du pays à déguster

Blanche, violette ou encore verte, il s'agit d'une plante potagère vivace originaire du bassin méditerranéen, très appréciée des Égyptiens, Romains et Grecs. Sauvage ou cultivée, c'est un mets d'une grande finesse et l'un des premiers légumes frais au printemps. Sa partie comestible est appelée le turion.

Découvrez tous les bienfaits des asperges pour la santé



Riche en nutriments, l'asperge est un concentré de vitamines telles que la pro-vitamine A (bêta-carotène), la vitamine C, la vitamine E, la vitamine K et le chrome. Composée à 92% d’eau, l’asperge apporte à peine 20 Kcal/100g, ce qui en fait un allié privilégié pour les régimes de printemps.



L'asperge est également un diurétique naturel. Grâce à son taux importants d’asparagine, un acide aminé à effet diurétique qu’elle renferme, l’asperge accélérerait l’élimination rénale par les urines. Elle aide le corps à se débarrasser de ses excès de sel.



L’asperge se situe aussi dans les dix premiers légumes les plus riches en protéines, avec ses 2,68 g pour 100 g d’asperge. L'asperge est riche en vitamine B9 qui permet au cerveau de lutter contre la baisse des facultés mentales liées à l'âge. Elle prévient ainsi la baisse de la mémoire et de la concentration. La vitamine B9 contribue également à prévenir les cancers du poumon, du colon, ainsi que de l’utérus.



Vous aurez bien entendu reconnu l'asperge. Un légume pour lequel Luc Hoffmann et Berny Schroeder, agriculteurs à Troine dans le nord du Luxembourg et à la tête de Légulux, une société créée en 2013, se sont passionnés. «Nous produisons des carottes, des betteraves, des oignons depuis plusieurs années. Mais en revanche, nous ne nous sommes lancés dans les asperges que depuis cinq ans», expliquent-ils.

Une diversification de leur production qui avait initialement des allures de pari. «J'ai toujours été intéressé par cette plante, mais dans le nord du pays, les conditions climatiques sont plus rudes et nous sommes situés à 500 mètres d'altitude. Aussi, cultiver des asperges pouvait s'avérer comme un véritable challenge. Et nous l'avons relevé», confie Luc Hoffmann.

«Elles ne se mangent pas, elles se dégustent»

C'est au printemps que les graisses (des cœurs d'asperges avec leurs racines, achetés en Allemagne et aux Pays-Bas) sont mises sous terre. Il faudra attendre trois ans pour récolter les premières asperges. «Mais ces mêmes griffes d'asperges vont donner encore sur une période de huit saisons».

L'exploitation des asperges est effectuée sur 4,5 hectares pour une production annuelle de douze tonnes (environ 50 tonnes sur l'ensemble du territoire luxembourgeois). Une production destinée exclusivement à l'enseigne Cactus.

Si les asperges arrivent en général fin mars ou début avril, notamment en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas ou en France, elles n'arrivent à maturation que quinze jours ou trois semaines plus tard dans le nord du Luxembourg, en raison de la rudesse du climat. «Elles poussent plus longtemps, mais en même temps, c'est ce qui leur donne leur qualité et une saveur incomparable», se réjouissent Luc Hoffmann et Berny Schroeder, qui cultivent leurs asperges avec amour. «Elles ne se mangent pas, elles se dégustent», assurent-ils.

(Gaël Padiou/L'essentiel)