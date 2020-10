L'effervescence 24h/24 dans cet entrepôt

C'est l'effervescence dans le grand entrepôt de Cactus. L'impressionnant bâtiment s'étend sur 5 000 m² , derrière le centre commercial La Belle-Étoile à Bertrange. 24 heures sur 24, c'est à un ballet permanent de camions, de transpalettes..., auquel on assiste. «On a des arrivages toutes les heures», confie Francis Demesse, le directeur de la Centrale d’achat de fruits et de légumes pour Cactus.

Le centre névralgique

Le dépôt «Cafruta» est le centre névralgique de la réception et de l'approvisionnement des fruits et légumes pour les 24 magasins de l'enseigne Cactus et les Shopi du Grand-Duché du Luxembourg. La plateforme a été créée au début des années 90, au lendemain de l'incendie qui a ravagé l'entrepôt qui était situé à Howald.

«Il nous a fallu rapidement trouver un endroit et nous nous sommes installés derrière le centre commercial Cactus La Belle Étoile», relate Francis Demesse. Sur une année, 25 000 tonnes de fruits et de légumes sont réceptionnées! «L'ensemble de la marchandise émane de petits producteurs, d'importantes coopératives mais également de grossistes, locaux et étrangers». Et le triptyque est immuable: réception, préparation et expédition.

Contrôle qualité et pesée

La réception s'effectue sur les quais où les camions livrent leur marchandise qui fait immédiatement l'objet d'un contrôle qualité: «Il s'agit d'une étape primordiale au cours de laquelle on regarde la fraîcheur du produit, l'état général dans lequel il se trouve, et si le calibre correspond aussi à la commande». La marchandise est ensuite pesée pour faciliter le travail des préparateurs avant d'être stockée.

Lors de la préparation des commandes, certains produits en vrac sont emballés en fonction des demandes de la clientèle, tandis que les produits déjà conditionnés sont stockés sur des palettes et prêts à partir. Seuls les produits à destination de Cactus Belle Étoile restent sur place en raison de la proximité immédiate du centre commercial. Ils bénéficient d'ailleurs de leur propre zone de stockage. «Les premiers camions, une fois chargés, partent entre 3h et 4h du matin en direction des magasins», souligne Francis Demesse.

(Gaël Padiou/L'essentiel)