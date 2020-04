L'art de la cuisine improvisée en confinement

Difficile en cette période de confinement de retourner faire ses courses dès lors qu'on s'aperçoit qu'on a oublié un ingrédient. Dans ce cas-là, il n'y pas 36 solutions. Place à l'improvisation! Ce qu’il faut toutefois garder en tête, c’est qu’un produit en moins dans une recette ne signifie pas pour autant qu'il faille abandonner son plat.

Bien sûr, si on entend faire un poulet et que celui-ci manque à l’appel, c’est plutôt compliqué. Mais en revanche pour tout le reste, il est toujours possible d’adapter.

Quelque chose de similaire dans les armoires

Une chose est certaine: pour presque chaque élément qui manquerait dans un mets, on a forcément quelque chose de similaire dans ses armoires de cuisine. Une épice? Elle est remplaçable par une autre. Un liant, comme de la maïzena? La farine peut faire l’affaire, délayée dans un corps gras. Un produit laitier qu’on a oublié d’acheter? Du bouillon ou un yogourt dilué sauront donner le change. Il existe une foule de petits trucs pour donner le tour. Certains sites Internet référencent quelques centaines de produits qu’on peut remplacer par d’autres!

L'occasion de tester de nouvelles choses

Mais parfois, suivant l’élément qui manque, on ne pourra pas obtenir le goût qu’on désirait. C’est frustrant, bien sûr… On s’imaginait manger un plat bien précis, on salivait d’avance sur cet accord de goûts et on se retrouve à devoir faire une version différente.

Mais c’est aussi une occasion de tester de nouvelles choses, d'utiliser une fois par exemple, telle ou telle épice qu’on a achetée sans trop savoir qu’en faire.

Une fois ce pas franchi, on pourra alors imaginer sa propre version du plat. Et parfois, il faut faire preuve d’un peu d’imagination, penser au rôle que cet aliment joue dans le plat. Si c’est apporter un goût, de l’acidité, lier, ou de l'umami (l'une des cinq saveurs de base avec le sucré, l’acide, l’amer et le salé). Lancez-vous, n'hésitez plus!

