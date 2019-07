Réussir vos grillades n'est pas si simple

Grillade, barbecue... les techniques de cuisson sont diverses et variées et chacune permet de mettre en exergue les aliments. Mais avant d'évoquer les nombreuses possibilités qui s'offrent à vous, en la matière, il convient tout d'abord de rappeler quelques conseils de base.

Il est en effet indispensable de faire chauffer la grille au préalable, de manière à ce que les aliments ne collent pas. Et on n'allume pas le feu 5 minutes avant de faire cuire les viandes, les poissons... sauf si vous avez envie de manger une heure plus tard! Une fois vos braises bien chaudes (votre charbon de bois est recouvert d'une petite couche de cendres qui rougit lorsque vous soufflez dessus).

Jongler avec la chaleur

Chaleur indirecte ou directe? La grillade c'est l'art du jonglage. Aussi, il ne faut pas hésiter à confiner votre feu sur un seul côté du grill, pour obtenir une chaleur indirecte d'un côté et pouvoir ainsi cuire d'autres aliments en même temps! Savoir varier les arômes.

Donner du goût à vos aliments c'est possible! Que vous utilisiez un gril à bois ou un gril à charbon. Des copeaux de bois préalablement trempés une heure dans l’eau et rajoutés au feu, feront l'affaire. Ceux de pommier, par exemple, donneront une note fruitée à vos aliments. Sur un gril à gaz, on les placera dans un réceptacle en aluminium à même la grille. Il est aussi possible d’obtenir un petit goût de Provence, en lançant dans les flammes une poignée d’herbes séchées, tout au long de la cuisson.

Quel gril choisir et quelle cuisson?

Gaz ou charbon? Couvercle ou pas? Chacun est libre de choisir selon sa convenance. Aujourd’hui, on dispose même d’outils très technologiques, comme les grils en céramique, qui offrent des possibilités inédites, qui vont du fumage, au four à bois.

L'exemple finlandais mérite le détour

Si la cuisine scandinave est tendance, ce n’est pas tant pour ses grillades. Pourtant, certaines idées méritent incontestablement le détour à l'image du «loimutettu lohi» finlandais par exemple. Ce mets consiste à clouer un filet de saumon ou de truite, au moyen de pieux de bois sur une planche. Le filet sera ensuite flambé verticalement aux flammes.

Et si vous n’êtes pas du genre «travaux manuels», la recette peut être réalisée sur votre gril, à plat, en mettant le saumon sur une planche de cèdre préalablement trempée. Tout en cuisant, la chair va prendre alors une touche de fumé particulièrement agréable. Attention néanmoins à bien gérer la température de son appareil, pour éviter que le bois ne s’enflamme.

(Gaël Padiou/L'essentiel)