Les repas ont leur place dans l'art depuis longtemps

«Le symposium»

Dans la Grèce antique, le banquet, ou encore baptisé symposium était l'occasion pour des hommes libres de se réunir pour boire du vin et manger du fromage, des olives, des oignons, des figues... accompagnés d'une purée de haricots et de lentilles. Seules les femmes aux mœurs légères y étaient admises.

«Le repas de Noce»

Grand nom de la peinture flamande du XVIe siècle, Pieter Bruegel l'Ancien a réalisé ce tableau vers 1567. Il y décrit un repas de noce au sein de la classe paysanne. On peut remarquer que la nourriture et la boisson y sont abondantes, même si le repas en lui-même est simple. Un repas à base de bouillie et de soupe, accompagné de pain et de vin.

«La laitière»

Johannes Vermeer n'a que 28 ans, lorsqu'il peint vers 1660, le célèbre tableau «La laitière». Une œuvre qui aura été largement célébrée au cours des siècles et qui a même été utilisée par des spécialistes du marketing du groupe Nestlé pour illustrer une marque de yaourts. On peut remarquer que le pain, aliment fondamental de l'époque, et le lait, occupent une place de choix dans cette scène de la vie quotidienne».

«Vertumn»

On ne saurait parler de représentation des fruits ou des légumes dans l'art pictural sans évoquer le tableau peint par Giuseppe Arcimboldo en 1590, représentant l’empereur Rodolphe II en Vertumn, roi d’Étrurie, amoureux des fruits et de la culture des jardins.

«Le déjeuner sur l'herbe»

Claude Monet commence à réaliser «Le déjeuner sur l'herbe» en 1865. Son objectif est double: rendre hommage au peintre Édouard Manet auteur du bain en 1863 ( rebaptisé Le déjeuner sur herbe en 1967) et peindre un sujet moderne, en l'occurrence une scène de pique-nique en forêt.

