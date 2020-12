EHTL à Diekirch, l'école de l'excellence

«Goûtez-moi ça et dites-moi ce que vous en pensez». Un peu interloqués, les membres du groupe s'exécutent. Marier le céleri, des pommes et du sucre. Quelle drôle d'idée de prime abord? Et pourtant, le résultat est étonnant et tous sont à l'unisson pour reconnaître que cette association, aussi surprenante fut-elle, titille les papilles gustatives et provoque en bouche, une explosion de saveurs!

«Partager mon expérience»

Enseignants en pâtisserie à l'École d'hôtellerie et du tourisme du Luxembourg, EHTL, ces hommes et ces femmes à la solide expérience écoutent néanmoins religieusement les conseils de leur instructeur du jour, David Debove. Chef exécutif pour toutes les écoles Ducasse, ce dernier affiche un CV qui inspire le respect: champion de France de sculptures en glace hydrique en 2008, champion du monde de glace à Rimini en Italie en 2010, Meilleur ouvrier de France glacier en 2011.

Aussi à l'aise en glacerie, pâtisserie, boulangerie, confiserie, David Debove a conquis son auditoire par son humilité mais aussi par sa propension à transmettre son savoir. «Ma fierté aujourd'hui est de partager mon expérience, de prodiguer des conseils, de livrer des astuces». La formation qu'il a animée avait pour thème «Les légumes au travers de la pâtisserie». Glace à la courge, ou encore à l'huile d'olive... étaient au menu!

«Chacun peut y trouver son compte»

Dans une autre salle, Julian Mercier, formateur en cuisine chez Ducasse, lui aussi, a emmené les enseignants sur le terrain du «Flexitarien gourmant». Une cuisine basée sur le végétal où la viande et le poisson sont simplement des garnitures. «Ainsi chacun peut faire son choix et y trouve son compte. Les végétariens, les véganes et les autres», confie Julian Mercier.

Boulgour au fenouil et aux maquereaux, ou encore poireaux enrobés de feuilles de nori sur une tapenade d'anchois, d'olives et de câpres... Plaisir des yeux et plaisir du goût!

Expérience de grands pâtissiers

Ces deux formations s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat entre l'École Ducasse et l'EHTL né il y a deux ans, à l'initiative du directeur de l'établissement, Michel Lanners: «Mon ambition était de créer des liens avec des noms prestigieux de la cuisine.

L'occasion nous a été donnée de pouvoir travailler avec Alain Ducasse. Nous n'avons pas hésité une seconde», précise le directeur, qui s'emploie à mettre l'EHTL sur les rails de l'excellence. «Une excellence qui passe par nos enseignants, qui à travers ces formations, s'enrichissent de l'expérience de grands de la pâtisserie, de la cuisine...».

(Gaël Padiou/L'essentiel)